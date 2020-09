Enogastronomia



Cremeria Opera fa tris e apre al centro commerciale Il Pinturicchio

domenica, 13 settembre 2020, 10:40

di chiara grassini

E' stata inaugurata la Cremeria Opera al centro commerciale Il Pinturicchio a pochi passi da piazza Santa Maria e dal centro storico di Lucca e già presente sul territorio a Sant'Anna e a Sant'Alessio.

Il nuovo locale, seppur piccolo, è accogliente e arredato secondo gusti semplici. Qui si può gustare un buon gelato sicuramente dagli ingredienti freschi e genuini. La Cremeria Opera offre diverse scelte per qualsiasi palato e goloso di gelato. Si va dal pistacchio alla nocciola, dal cioccolato fondente al limone, dal mango alla fragola senza dimenticarsi i frutti di bosco e il lampone. Tra i diversi gusti anche il pistacchio è la nocciola vegan oltre a un' amplia scelta di torte.

"E' un momento di transizione - ha spiegato Mirko Tognetti, titolare dei tre punti vendita - Per noi il periodo del lockdown è stato un momento di riflessione perché nella negatività dovuta alla situazione di diversi mesi fa, c'è stato anche del positivo. Abbiamo fatto un'analisi e preso una decisione. Era il momento giusto per poter fare ulteriori investimenti. Ecco che, con il terzo punto vendita, completiamo l'apertura di tutti i layout del nostro progetto iniziato sette anni fa a Sant'Anna dove si trova la Cremeria Opera, il concept più grande. Poi quello di Sant'Alessio, la classica gelateria e infine questo punto vendita. Adesso, nel 2021, apriamo a nuovi sviluppi sia in Italia che all'estero. E' nato un progetto ad Honk Kong due anni fa che si chiamava gelateria Geppetto, però ora i nostri obiettivi sono gli Stati Uniti e in modo particolare San Francisco in California e Austin in Texas".

Sul bancone, per festeggiare l'evento, non è mancata un'enorme torta recante la scritta "La vostra nuova Opera".

Foto Ciprian Gheorghita