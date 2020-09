Enogastronomia



Da Corrado Petretti a Susanna e Matteo: un regalo con un augurio di cuore

mercoledì, 9 settembre 2020, 08:42

Prima ci stavano simpatici. Ora anche qualcosa di più. Non è, infatti, da tutti fare quello che ieri, a pranzo, in occasione dell'incontro di una trentina di professionisti con Matteo Salvini e Susanna Ceccardi, ha fatto Corrado Petretti, proprietario, con la moglie Antonella Antonini, di uno dei locali più raffinati e ricercati di Lucca, il ristorante all'Olivo nel cuore del centro storico.

A noi - oddio, non è che la Boldrini ci denuncerà per apologia di fascismo? - che, ai tempi in cui militavamo, come giovani cronisti di nera nelle file del quotidiano fiorentino La Nazione a Lucca, veniva da guardare i verbali dei carabinieri e della polizia all'incontrario pur di captare qualche particolare o nome e cognome in più (eravamo seduti, sistematicamente, di fronte alla scrivani e costretti a leggere i fogli che stavano sotto lo sguardo dell'ufficiale di turno) sfugge raramente qualcosa. Csì, ieri, abbiamo notato, su un tavolo in disparte, due grandi buste di carta di colore verde - speranza - di quelle che si usano, normalmente, per contenere regali. Su tutte e due c'era un biglietto con il nome anzi, il cognome: Salvini e Ceccardi.

Incuriositi, abbiamo provato a chiedere a Corrado Petretti cosa contenessero e, soprattutto, cosa fosse scritto nei biglietti. Niente da fare. Ma, siccome, noi non molliamo l'osso, abbiamo atteso quando i due regali sono stati consegnati, proprio da Corrado, ai due politici della Lega. E, così, abbiamo scoperto che il biglietto augurale conteneva la scritta Mandiamoli a casa riferito, ovviamente, ai politicanti della sinistra che stanno devastando e distruggendo ogni senso di identità oltre al buonsenso italico di cui i nostri avi sono stati millenari custodi.

Grande Corrado. Mandiamoli a casa, anche, se necessario e metaforicamente, a calci nel culo, perché essi rappresentano il vecchiume, la tristezza, la miseria, la paura - vedi Covid-19 - ad affrontare la realtà, il parassitismo, l'ignoranza, la superficialità, la presunzione. Fino ad oggi, all'Olivo, siamo andati in compagnia di gran di amici come Silvano Piacentini e Roberto Perico, gli ultimi due direttori territoriali di Bpm ex Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno ed ex Banco Popolare. Da ora in avanto l'Olivo sarà uno dei nostri punti di riferimento gastronomico e non soltanto per ieri, ma perché si mangia molto, ma molto bene e, come abbiamo pensato, a differenza delle tante convivialità dozzinali a cui Salvini ha partecipato, all'Olivo ha mangiato, sicuramente, da dio.

Un ultimo tocco per gli attuali vertici della banca Bpm della quale siamo, tra l'altro, fedeli clienti e correntisti da decenni: ieri, in piazza San Giusto, dove sta il palazzo della banca ex Carilucca, c'era l'appuntamento con Salvini e Ceccardi. Per poter fare delle foto migliori, abbiamo chiesto se era possibile poter salire al primo piano per fare degli scatti. Questo per il nostro fotografo Cip, non certo per noi.

Prima alcune impiegate ci hanno detto che dovevamo aspettare e che non era possibile, poi un gentile dipendente è andato a chiedere ai vertici e gli è stato detto che, per la normativa Covid-19, si poteva entrare solo su appuntamento. ma vi rendete conto il ridicolo? Dovevamo fare delle foto, non effettuare un versamento. Aridatece Piacentini e Perico e restatevene tutti a Milano che di lucchese, ormai, non avete più niente.

Così, il Cip ha notato una signora anziana alla finestra di un primo piano proprio di fronte al gazebo sempre in piazza San Giusto. Il sottoscritto l'ha salutata e le ha chiesto se poteva far salire il fotografo della Gazzetta. Non ha esitato e lo ha invitato subito ad aprire il portone. Questa si chiama umanità e queste sono le persone che ci piacciono. Per il resto, i burocrati delle banche tutti fatti uguali con lo stampino, riscuotono solamente la nostra tristezza.