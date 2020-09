Enogastronomia



I bianchi lucchesi protagonisti alla Locanda dell’Angelo

lunedì, 7 settembre 2020, 11:27

di francesca sargenti

Un menu raffinato che coniuga i sapori italiani, dal nord al sud passando per il centro accompagnati dai vini bianchi lucchesi è stato il protagonista della serata organizzata dall’Antica Locanda dell’Angelo lo scorso giovedì.

Una serata settembrina, con un clima ottimale, ha accolto i presenti ai tavolini apparecchiati con eleganza all’aperto in un’atmosfera con candele e luci soffuse, in una location ideale sia per una cena tra amici, ma non solo. Tutti i presenti hanno potuto gustare una cena con piacevolissime sorprese, e piatti presentati in maniera tale che sembrava un peccato sfare la composizione per gustarne i sapori.

Baccalà mantecato su gustose e sfiziose panelle, una reinterpretazione di una preparazione veneta abbinata un piatto tipico del cibo di strada per eccellenza di Palermo, hanno dato inizio a una danza di sapori unica accompagnati da ottimi vini convenzionali e biodinamici prodotti in provincia di Lucca.

La degustazione è quindi proseguita con un Flan di scorfano nel suo fumetto abbinato ad un Montecarlo bianco 2018 del Podere Sgretoli, quindi con Tagliatelle nere, calamaretti e piselli accompagnati dal vino rosè Le Malie 2017 della Valle del sole per finire con Ombrina, barbe rosse e verdure brasate accompagnate da un Sauvignon 2012 delle Terre del Sillabo.

Il gran finale della serata è stato il Gelato meringato al forno, un cavallo di battaglia dell’Antica Locanda dell’Angelo. Un dessert in cui caldo e freddo si sposano perfettamente, una personale rivisitazione dello chef del ristorante della Omelette alla norvegese e del gelato al forno: appare come una meringata croccante, ma al palato riserva una totale soddisfazione grazie al dolce ghiacciato al suo interno.

Che dire… un invito a scoprire e degustare le proposte che saranno inseriti nel menu grazie ai prodotti che la stagione autunnale ci farà dono.