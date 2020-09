Enogastronomia



Il cocomero dei record affiancato dalle pizze farcite di monsieur Abib

mercoledì, 2 settembre 2020, 15:16

di aldo grandi

Il nome si pronuncia anche troppo facilmente, è il cognome, però, che non si riesce a scrivere né a ripetere con altrettanta semplicità. Non importa, però, visto che Abib, al secolo Habibur Rahman, 28 anni, nativo del Bangladesh e in Italia dal 2013, capisce al volo e con l'italiano non se la cava bene, di più. E' lui uno dei punti di forza di Antonio Di Cecio e del suo Oste di Lucca in via Cenami. Abib, infatti, è il pizzaiolo a tutti gli effetti e si occupa, anche, di antipasti e non solo. La sua storia parte da lontano, da quando, chiamato dalla sorella che già viveva a Lucca, decise di lasciare la città di Palermo dove viveva da ben cinque anni campando con dei lavoretti un po' qui e un po' là. Niente di definitivo, ma andate a parlargli male di Palermo e dei siciliani e vi mangerà vivi.

Con lui, sempre alla corte di Antonio e da ancora più anni, c'è Rajib Hossain, anche lui bengalese. I due sono, ovviamente, connazionali, ma sul lavoro parlano rigorosamente italiano anche per una questione di rispetto nei confronti di Antonio e non solo.

Entrambi sono musulmani e, inutile dirlo, a chi scrive non piace particolarmente la religione di Allah, ma è indubbio che quando ti imbatti in certa gente e scopri come l'essere umano sia, in fondo, uguale ovunque, allora trovi conferma che la religione non conta niente, ma contano gli uomini, ognuno con le sue differenze che costituiscono la loro forza interiore e la loro identità. Poi c'è tutto il resto, tradizioni, cultura, storia, consuetudini ed è indubbio che un musulmano non potrà mai essere come siamo noi e viceversa. Per questo le migrazioni dovrebbero essere controllate rigidamente. Per non distruggere l'identità nazionale di ciascuno perdendo la cosa più preziosa al mondo ossia il proprio passato.

Antonio Di Cecio è una macchina da guerra, un vero e proprio leone della catena agroalimentare. Da lui avevamo già degustato, con successo, la bistecca finita di cuocere e servita sulla pietra ollare e ricordiamo che ci aveva magnificato le sue pizze lasciandoci, tuttavia, un po' perplessi. Per carità, niente di personale, ma che a fare le pizze sia un bengalese ci può anche stare, bisogna vedere, poi, il risultato.

Così siamo scesi in città e ci siamo seduti all'interno del ristorante in realtà, come spiega Di Cecio, una trattoria, dove la gente viene per mangiare - bene aggiungiamo noi - ma dove la nouvelle cuisine è severamente bandita se si pensa, ad esempio, che un piatto di pici al ragù o ai frutti di mare pesa, al netto, oltre 400 grammi. Che ci volete fare? Antonio ama non solo la qualità, ma anche che i suoi clienti siano soddisfatti e sazi. Ci sono quelli che servono quantità ridotte, lui, al contrario, fa l'opposto e chissenefrega se non ordinano altro. Addirittura è lui che consiglia, spesso, di non esagerare con le ordinazioni perché, poi, non ce la farebbero a finire tutto.

Habibur non è nato pizzaiolo e, prima di diventarlo, ha gettato al vento parecchie pizze che gli venivano, sistematicamente, col buco e ha sopportato gli incitamenti e i consigli di Antonio che ha sempre creduto in lui.

"Una sera - racconta Habib - eravamo pieni fino all'inverosimile. Arrivò una comanda per due pizze e io ero in un momento di calma. Antonio mi guardò. Io pure e gli domandai se potevo provare a fare io le pizze. Mi disse di volare e così feci. Le prime tre pizze che uscirono quella sera erano fantastiche, poi, mi bloccai e trovai difficoltà a ripetermi. Allora cercai di migliorarmi chiedendo consigli, accettando suggerimenti, studiando accorgimenti. E alla fine ci sono riuscito. Io preparo l'impasto, quindi le palline che non uso mai il giorno stesso, ma il giorno successivo proprio per renderle più digeribili".

C'è una pizza, Italia, bianca, rossa e verde, con mozzarella di bufala, pomodorini, basilico e rucola che è impagabile. Agli occhi e al palato. La bufala, poi, si scioglie in bocca con un sapore unico.

Non è una pizza napoletana nel senso che il bordo non è alto e l'interno sottile. E' una pizza uniforme, molto tenera, molto condita e appetitosa. La crosta si mangia molto bene e non crea problemi di gonfiamento. Ottima anche quella al gorgonzola e al salamino piccante. Habib sta bene a Lucca e non è da escludere che, prima o poi, scelga di mettere su famiglia. In Sicilia, tra l'altro, ha lasciato il cuore, ma i cuori si spostano quando sono innamorati.

Dietro la vetrina del negozio di prodotti tipici in via Cenami Antonio ha piazzato un cocomero da 80 chili! Ci ha aggiunto un panino bello pieno di prodotti tipici e il successo è stato immediato. La gente veniva a vedere il cocomero e comprava il panino: "E' successo che avevo ascoltato alcuni turisti che parlavano di un cocomero gigante in piazza della Pupporona. Così sono andato e ho visto questa enorme anguria. Ho chiesto quanto costasse e, alla fine, l'ho presa facendomela portare fin qui al negozio. E' stata una spesa, ma che si è ripagata da sola".

Sotto gli occhi ci passa di tutto, dai pici alla bistecca al maiale a numerose pizze. Noi, però, stasera siamo ligi al pizzaiolo Abib e mangiamo di gusto le sue pizze.

L'Oste di Lucca

Via Cenami, 13

Telefono: 0583 952697