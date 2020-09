Enogastronomia



La riscossa di Paolino alla Tosca

domenica, 27 settembre 2020, 12:54

di aldo grandi

Ce lo ricordiamo sì, il Paolino Luporini, ai tempi del lockdown. Adesso sembra passato quasi un secolo, ma, in realtà, sono trascorsi soltanto pochi mesi. Lo rammentiamo il Paolino con la sua amarezza, la sua tristezza e, a tratti, quella che, a noi, sembrava anche la sua disperazione per via di quella chiusura imposta che aveva stroncato la sua attività di ristorazione a Gignano di Brancoli che viaggiava a gonfie vele, seguita e ricercata da lucchesi e non, a cominciare dal presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini che, come noi, è particolarmente affezionato a questo locale sperduto sulle colline della Brancoleria.

Poi, con il ritorno ad una parvenza di normalità, ecco che il Paolino, piano piano, ha ricominciato a sorridere. Certo, le imposizioni e restrizioni anti Covid-19 hanno limitato e limitano le sue performances, ma il ristorante-trattoria ha ripreso alla grande, con quelle sue pizze pressoché uniche a Lucca, così sottili che riesci a mangiarne anche due - noi anche tre - senza avvertire il minimo senso di pesantezza.

C'è anche la carne da Paolino che viaggia al massimo, le sue proverbiali bistecche e tagliate o anche grigliate fanno il full-up, il tutto esaurito contornate da fagioli al forno o con cipolle di tropea. Ultimamente ha voluto acquistare delle selezionate carni di Black-Angus e di chianina dalla Garfagnana che propone ai suoi avventori.

Per il resto grande affluenza estiva vista anche la bellissima vista che si gode dalla terrazza e il Paolino che ha, finalmente, riavuto quello che il Covid-19 gli aveva momentaneamente tolto. Al di là dell'aspetto economico, tutt'altro che trascurabile, a Paolino è mancata la sua occupazione quotidiana, il suo essere quello che è sempre stato e vuole essere, un ristoratore d'altri tempi, di quelli che stanno in cucina col grembiule piuttosto che a farsi immortalare a destra e a manca. A noi, del resto e non siamo gli unici, piace così. Nella sua semplicità. E' uno che non ritocca i suoi prezzi ed è anche per questo che vengono dalla costa e non soltanto per la sua affidabilità proverbiale. Certo, non ambisce né potrà mai aspirare ad avere la famosa e spesso inarrivabile Stella Michelin, ma a noi piace tanto una cucina ruspante e siamo, invero, stanchi e annoiati da quella cucina Gourmet e nuovelle cuisine dove - come nel film Amici miei in cui il conte Mascetti fa vedere alla moglie Milena Vukotic e alla figlia la casa appena presa in affitto in uno scantinato spoglio a Firenze grazie ai soldi degli amici inseparabili - sembra ci sia tutto e, invece, non c'è nulla.

Forza Paolino, siamo tutti con te.