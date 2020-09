Enogastronomia



Mario e Beata, altri due che non mollano di un centimetro

domenica, 13 settembre 2020, 11:30

Erano mesi che non andavamo a trovarli, dai tempi pre-lockdown. Durante la inesistente pandemia che ci hanno fatto vivere distruggendo il tessuto economico cittadino, il Piccolo Mondo di piazzetta dei Cocomeri ha tenuto alta la bandiera della sopravvivenza, con l'asporto e non solo. E loro, Mario Bini e sua moglie Beata, hanno fatto il possibile per non farsi prendere dallo scoramento. Ricordiamo le tristi giornate assolate di una primavera senza turisti e anche senza gente per le strade, con i ristoranti chiusi o appena aperti nel tentativo di limitare i danni.

Facile gente quando hai lo stipendio garantito e sei dipendente di questo Stato assassino, ma provate a mettervi nei panni di chi deve alzarsi ogni mattina e sperare che qualcuno entri nel proprio locale per comprare qualcosa.

Così, a inizio settembre, siamo andati a far visita a questa coppia di amici ruspanti, indubbiamente, grandi lavoratori e anche, perché no?, di questi tempi, abituati a prendersi qualche giorno di ferie per andare sulla costiera Amalfitana che amano tanto.

"Niente da fare - ci accoglie Mario Bini - Quest'anno come vedi siamo ancora qui, niente ferie. Abbiamo lavorato molto ad agosto, poco o nulla a giugno e luglio, per non parlare di prima. Dove vuoi andare a fare festa? E adesso che c'è meno gente in giro perché ricomincia l'autunno, siamo preoccupati per quello che potrà accadere. Se la gente non rientra dallo smart-working voglio proprio vedere come faremo. Se non fanno qualcosa per restituire vita a chi vita non ha, sarà la fine per molti commercianti che chiuderanno i battenti. Un altro anno così non lo reggeremo di sicuro".

Almeno buona la notizia che agosto è stato un ottimo mese. Beata è abbronzata, lei ama il sole e quando può si piazza in giardino a casa. Mario è bianchiccio, ma è un treno, non cede di un millimetro ed è sempre al pezzo, il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene. Questo Piccolo Mondo, del resto, esiste da decenni grazie, soprattutto, alla sua volontà.

Vogliamo assaggiare una pizza cosa che qui non abbiamo mai fatto. Niente forno a legna, ma l'impasto, dice Mario, è di quelli che meritano. Esce una margherita con mozzarella di bufala ed effettivamente la pizza è molto buona e va giù che è un piacere. Leggera anche con il bordo rialzato che si mangia volentieri e non si scarta. E bravo Mario, in fondo ha davvero investito molto per rendere questa ex gastronomia un qualcosa di più e di migliore, un punto di riferimento per molti lucchesi oltre ai tanti turisti, che amano sedersi all'aperto e non soltanto e gustarsi del buon cibo.

Cosa accadrà, realmente, nei prossimi mesi sul fronte della ristorazione a Lucca? Ce lo chiediamo anche noi perché non sarà facile affrontare un inverno che si annuncia arido di eventi e ricco di cattivi presagi grazie a chi vorrebbe procrastinare emergenze sanitarie e di ogni altro tipo all'infinito.

Beata ci consiglia una insalata di mare fresca fresca, accettiamo di buon grado. Sediamo a tavola e facciamo quattro chiacchiere tra persone che si conoscono da una vita. Lo abbiamo visto crescere, dagli anni Ottanta, questo Piccolo Mondo e ci venivamo a prendere il pollo allo spiedo quando abitavamo nel centro storico. Si stava meglio quando si stava peggio? Chissà, di sicuro al Piccolo Mondo, adesso, si sta molto, ma molto meglio di allora. Forza Mario e Beata, a Lucca c'è bisogno di gente come voi che non molla mai.

Al. Gra.