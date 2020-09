Enogastronomia



Panettone allo spritz alla pasticceria Regina

venerdì, 4 settembre 2020, 17:21

Lo hanno denominato Panettone di Ferragosto allo spritz. Ora, che in piena estate si venda un panettone è cosa abbastanza rara, ma se gli ingredienti sono quelli del famoso aperitivo che ha spopolato in tutto il mondo, beh, allora, merita di darci un'occhiata e farci un assaggio. Alla pasticceria Regina di via Papa Giovanni XXIII sulla Pesciatina, in bella mostra sta il panettone dell'estate, con cubetti allo spritz made in Aperol e prosecco, con tanto di miele, una delizia e una soffice pasta decisamente più leggera del classico panettone natalizio. Un'idea niente male, che ha subito avuto successo per la freschezza del dolce. Complimenti al pasticcere e, ovviamente, alla Regina.