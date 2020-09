Enogastronomia



Se hai voglia di pesce all'improvviso vai da Viviana e Maria Rita

sabato, 5 settembre 2020, 20:03

di aldo grandi

Con Viviana e Maria Rita ci si conosce da una vita e fa anche rima. Loro sanno tutto o quasi di noi e noi altrettanto di loro. Diciamo che le nostre esistenze sono andate di pari passo con tutte le volte che, da soli o accompagnati, siamo andati a trovarle per acquistare pesce fresco o, da qualche anno a questa parte, mangiarlo direttamente in loco. Per non parlare delle volte in cui ci hanno cucinato per occasioni speciali.

Proprio ieri siamo passati davanti al negozio sulla via di Tiglio e non abbiamo resistito sia alla voglia di salutarle sia a quella, altrettanto forte, di degustare, era venerdì, i prodotti del banco. Così siamo entrati e le abbiamo trovate con tanto di mascherine indosso intente a preparare i piatti. Una vetrina ricca di vassoi pieni di squisitezze a partire dall'ormai classico salmone accompagnato da cipolla di Tropea in agrodolce che fa godere palato e occhi. O il riso Venere con i gamberetti e zucchine e le cozze ripiene di soli calamari.

Ci sono anche i primi, linguine o spaghetti o anche farfalline e maccheroncini. Con sughi da goduria e con Maria Rita che, ai fornelli, dà il meglio di sé. Se qualcuno, poi, vuole il fritto calamari e gamberi, no problem, cotto e servito. Ovvio che le pietanze si possono anche portare a casa, ma noi preferiamo mangiare sul posto perché la compagnia di Viviana e di Maria Rita ci riscalda il cuore.

Questo è uno di quei locali, ormai, storici che vivono grazie alla passione di queste due sorelle le quali hanno cominciato tanti anni fa e, da allora, non hanno mai smesso. Viviana è un motore perennemente acceso, che ogni mattina si alza e va a Viareggio al mercato del pesce ad acquistare i prodotti ittici freschissimi. Ieri, ad esempio, aveva dei gamberoni da strabuzzarsi gli occhi. Le sorelle Verdigi sono un po' come Gianni e Pinotto, come Stanlio ed Ollio, come le gemelle Kessler. Sono, in altre parole, una coppia che, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Discutono, a volte anche animatamente, ma si vogliono un bene dell'anima. Inseparabili e, perdonateci l'azzardo, insuperabili.

In un mondo dove a farla da padrone sono, ormai, le grandi catene di distribuzione dove il rapporto umano tra colui che vende e colui che compra è andato a farsi benedire da un pezzo, c'è bisogno di posti così, dove la consapevolezza di essere complici nella scelta di ciò che è meglio è ancora la ricetta fondamentale per andare avanti. Come accade ogni volta che andiamo al mercatino del Pesce, ci siamo deliziati con più assaggi, concludendo con una tagliata di tonno da urlo.

Provare per credere.

Mercatino del pesce

Via di Tiglio, 82, Arancio

Telefono: 0583/956301