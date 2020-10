A Firenze c'è Tito, da Momi... musulmano, ma non troppo

Altri articoli in Enogastronomia

giovedì, 1 ottobre 2020, 17:00

Toglietegli la sua cantina e gli toglierete l'aria che respira. Michele Marcucci quest'anno non partirà alla volta della Francia causa Covid-19, ma nel suo rifiugio di via Garibaldi a Pietrasanta non rinuncia a degustare i suoi Chateunef du Pape

giovedì, 1 ottobre 2020, 13:38

Nell’ambito del secondo centenario dalla fondazione dell’Orto Botanico di Lucca sabato 3 e domenica 4 ottobre, nelle serre moderne sarà ospitata la 35esima edizione della Mostra dei funghi autunnali curata dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese ‘Benedetto Puccinelli’

domenica, 27 settembre 2020, 12:54

Il lockdown lo aveva, quasi, demolito, ma lui, piano piano, ha ripreso a pedalare e la sua Tosca a Gignano di Brancoli è tornata ad essere un punto di riferimento gastronomico

domenica, 13 settembre 2020, 11:30

Erano mesi che non andavamo a trovarli, dai tempi pre-lockdown. Durante la inesistente pandemia che ci hanno fatto vivere distruggendo il tessuto economico cittadino, il Piccolo Mondo di piazzetta dei Cocomeri ha tenuto alta la bandiera della sopravvivenza, con l'asporto e non solo

domenica, 13 settembre 2020, 10:40

E' stata inaugurata la Cremeria Opera al centro commerciale Il Pinturicchio a pochi passi da piazza Santa Maria e dal centro storico di Lucca e già presente sul territorio a Sant'Anna e a Sant'Alessio

venerdì, 11 settembre 2020, 18:16

Week-end nella campagna toscana per dare il benvenuto all'autunno in compagnia di Leonardo Romanelli. Raccolte in vigna, prove di vinificazione e lezioni frontali, ma soprattutto degustazioni dedicate ai grandi vini rossi della Toscana, tra Brunello, Chianti e Orcia