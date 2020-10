Enogastronomia : Asticella Alzata a Tonfano!



Alex, Pancetti e Polonia verso il futuro con un nuovo menu che stupisce

giovedì, 29 ottobre 2020, 11:52

di Marco Bellentani

Quando, la sera che da molti sui social è stata definita "ultima cena" (25 ottobre, il giorno prima dell'entrata in vigore dell'ultimo dpcm), ci siamo chiesti quando pubblicare questa recensione su Alex (Tonfano). Parlando con il restaurant manager e attuale anima pulsante del locale, Simone Pancetti, un esempio di servizio discreto e professionalità, ci siamo persi nei racconti di un'estate sorprendente e di una stagione "allungata" che stava dando linfa a tutta la Versilia con numeri, anche di questi tempi, ottimi. I ricordi, i sapori e l'esponenziale crescita della cucina di Alex ci hanno convinto a pubblicarla immediatamente, senza attendere il 24 novembre, anche perché Alex rimarrà aperto a pranzo con lo stesso menu e di certo, come tamti altri, punterà sul sabato e sulla domenica, che per noi avventori, clienti, appassionati diventeranno gli appuntamenti principali del nostro svago e del nostro piacere per almeno un mese.

"Andiamo avanti dritto, senza piegarci" - dice Pancetti; "Volevamo alzare l'asticella, e grazie a questo staff ci stiamo, lavorando sodo, riuscendo" - risponde Gabriele Polonia, il giovane chef livornese che già apprezzammo pre-lockdown (genanio 2020). In sette mesi, Polonia, ha ulteriormente centrato abbinamenti, sostanze, soluzioni puntando su un'estetica raffinata non fine a stessa in cui gli equilibri sono spesso spezzati da inserti forti, possenti ma ben amalgamati. Già il Salmone Confit è reso al meglio con indivia e cracker alle erbe. Non ci sono invenzioni astruse, ma reinterpretazioni, come detto - tra finezza e forza: lo dimostra la Battuta di manzo con cipolla in saor e fondo bruno. E' un paese per la voluttà, il nuovo Alex, tra sapori decisi e piacevolezza. Eccellente è, forse il piatto della serata, lo Spaghetto mantecato con crema di cicale e profumato al lime e menta (sotto in foto). Tradizione, crostaceo locale, ma anche la voglia di rinnovare, con una cremosità che avvolge l'intero spaghetto e concede tanto sapore, da velluto sul palato con acidità anni ottanta davvero sublimi. Bravi.

Nel menu non mancano i classici storici del locale, anche se con Pancetti e Polonia strizzano l'occhio all'oriente, sia nel Ramen sia in un altro piatto da circoletto rosso: l'Ombrina in olio cottura, giardiniera al vapore e salsa teriyaki. Gourmand, ben cotto, ottima materia prima e quell'aceto che spiazza ma colpisce. Più classico i "Sushi" d'orata, molto scenico così come i dolci dove spicca la Pera al vin brulé con gelato alla vaniglia: a volte la semplicità è la miglior scelta.

Che Alex possa aggiungere una forchetta a quella segnalazione Michelin? Chi vivrà vedrà. Di certo la giovane età dello staff, guidata da un sommelier e da un cultore del gusto come Simone Pancetti e da uno chef di talento concede sicurezza e speranza, godimento e sostanza. Alex rimane un piccolo gioiello incastonato nella perla Tonfano, ma non si è adagiato su se stesso, anzi ha compiuto rivoluzioni programmate, sentite, da premiare. Dategli fiducia, anche a pranzo.

Foto: Simona Palumbo per La Fonderia - Una scelta di Campo e Alex

