Con la vendemmia di quest'anno nasce il progetto 'Chateau in città' di Bibi Graetz

venerdì, 2 ottobre 2020, 17:03

di gianni mercatali

Fiesole, piazza Mino, mattina. Sotto gli sguardi stupiti e divertiti di passanti e turisti, trattori con rimorchi scaricano cassette ricche di grappoli dai chicchi belli gonfi sulla terrazza di quello che un tempo era il Blu Bar dove una decina di operai si allineano indaffarati ai lati di due nastri trasportatori.

Due, certo: la scelta deve essere minuziosa, si lasciano solo i chicchi “buoni”. Il passaggio successivo è alla macchina che diraspa ma qualche piccolo tralcio di vegetale resta e va tolto. A mano, sul nastro. Niente si lascia al caso. Non per nulla, su questi nastri prende avvio il processo che porterà alla nascita di due vini “top”: il Testamatta e il Colore, i pluripremiati rossi della Maison Bibi Graetz. A Colore 2018 James Suckling ha assegnato 99/100 mentre a Testamatta 2018 Decanter ha dato il massimo di 100/100 in una degustazione in cui i vini di Bibi Graetz avevano tra i “compagni” Chateau Palmer, Chateau d’Yquem, Chateau Latour, Masseto, Solaia e altri top. Ha preso così corpo il “sogno bordolese”, il progetto dello “Chateau in città”, annunciato un anno e mezzo fa dal dinamico vigneron e artista Bibi Graetz. Un concept nuovissimo per la Toscana e per l’Italia, appunto sullo stile delle grandi maison francesi. Tutto in un luogo, la dimora di famiglia e là sotto le cantine di vinificazione e la barricaia, con gli uffici e la logistica in piazza Mino. Ai piani superiori nascerà una foresteria per gli ospiti dell’azienda. La nuova “casa” di Testamatta e Colore si stende su 3mila mq complessivi, con un nuovo impianto di condizionamento che garantisce fermentazioni controllate tra 12 e 18° per ottenere appunto “un vino fresco, delicato ed elegante, che ricordi la ciliegia e la fragola ma non la prugna, che sia trasparente e non inchiostro” osserva Bibi. L’ingresso è storico e sarà dalla piazza. Sulla destra prenderà forma una sala degustazione per i wine lovers. Per la scala si scende in un ambiente che ospita botti di rovere francese di Allier da 50 hl più alcuni tini di servizio. Si passa poi alla sala della suggestione antica, la follatura a mano che viene effettuata con follatori in acciaio sulle uve depositate in vecchie barriques coperte da un semplice telo, per aiutare le fermentazioni attive, passaggio ideale per una “vendemmia boutique da vigne-giardino” come quelle di Bibi Graetz. Un lungo corridoio costituirà il caveau della cantina, con la collezione dei grandi formati. Si passa poi alle “camere” del vino. Immagine quanto mai azzeccata: siamo nell’ex Hotel Aurora, un tempo teatro con osteria annessa, frequentato dai nobili inglesi che dimoravano nelle ville dei dintorni, costruito nel 1860 dal ricco lord Sir W. B. Spence e trasformato in splendida villa in cui hanno soggiornato re e regine come Vittoria d’Inghilterra, i reali d’Olanda e del Belgio, Margherita di Savoia. Adesso qui, nella zona bassa, il vino “riposa”, si affina nelle stanze che conservano – come si conviene a un vero e proprio chateau – decori, arredi, pavimenti, marmi e insomma tutte le immagini della propria lunga storia. Siamo nella bottaia, che ospita ancora parte della fermentazione in tini tronco-conici, e soprattutto stoccaggio e affinamento. Una porta si apre sulla sala degustazione, e da lì alla terrazza inferiore con vista mozzafiato su Firenze. Bibi Graetz produce oggi circa 500mila bottiglie l’anno di cui 100mila tra Testamatta e Colore. L’80 per cento del prodotto è destinato all’export, direttamente in Usa e in Canada, e in altri 170 Paesi attraverso la distribuzione de La Place de Bordeaux. Il 20 per cento di vendite in Italia è destinato esclusivamente al mercato horeca.

Foto: Edoardo Delille