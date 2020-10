Enogastronomia



Kinki Sushi, chi non muore si rivede: nuovo menu ancora più ricco e intrigante

giovedì, 15 ottobre 2020, 09:50

di aldo grandi

E', indubbiamente, uno dei migliori se non il migliore ristorante fusion di cucina giapponese e cinese e a dimostrazione di ciò il lockdown, pur se ha inciso, non ha impedito a Lorenzo e Riccardo, i due gestori che vivono a Lucca con la famiglia, di mantenere l'attività, consolidarla e, adesso, rilanciarla con una serie di novità gastronomiche che meritano, davvero, la prova. Li avevamo lasciati alle prese con la rinascita dopo la chiusura forzata e li abbiamo ritrovati con lo stesso entusiasmo e la passione di sempre, con gli amici e collaboratori di sala, con la moglie di Lorenzo Sophie che si dà un gran da fare.

Abbiamo scelto di andare a vedere insieme all'immancabile fotografo della Gazzetta Cip, al secolo Ciprian Gheorghita. A cena la scelta all you can eat è particolarmente ampia e selezionata. Il prezzo è accettabilissimo. I bambini sotto il metro e venti centimetri pagano la metà. Noi siamo sempre andati matti per gli Uramaki, in particolare gli Spicy Tekka, con riso, tonno avocado e salsa piccante, molta salsa piccante. Per non parlare dei Philadelphia con riso, salmone, avocado e philadelphia. Questa volta, però, abbiamo voluto assaggiare la prima novità introdotta da Riccardo nel nuovo menu: i black roll, con riso nero e altri ingredienti e dobbiamo ammettere che il riso nero è molto appetitoso. Ottimi i Black Tiger con gamberi fritti, maionese teriyaki e salmone. Ma gustosi anche i Black Ura Kinki e i Black Suwa.

Riccardo è convinto e ha ragione che dopo un anno il locale debba proporre delle novità importanti sotto il profilo gastronomico, introducendo nuovi piatti, così da tenere alto e, possibilmente, aumentare il livello di qualità per il consumatore. Ev così ha fatto anche con il carpaccio: dal salmone al branzino, dal misto con salmone, tonno e branzino, al tonno con salsa pouzu oppure con salsa di frutto della passione.

Ottime anche le 'barche' che sono ricche e davvero nurtienti oltre ad essere belle da vedere. Attenzione particolare alla composizione dei piatti, ma anche alla loro estetica, con davvero la voglia di non lesinare ingredienti e elementi in grado di dar da mangiare non solo al palato, ma anche agli occhi. Bella la selezione del sushispeciale, complimenti.

Per chi ama il crudo, consigliamo, personalmente, il tataki di tonno o salmone e la tartare di tonno o salmone. Meritano assolutamente.

Da assaggiare una novità introdotta ad hoc e che sta avendo un grande successo: il sushi hamburger con riso bianco, riso nero, avocado e salmone. Date retta, provatelo che è squisito.

Per chi ama l'anguilla ce n'è anche per voi, vedi, ad esempio il crashi anguilla con riso, anguilla e teniyaki.

Il Kinki Sushi ha poi voluto lanciare delle proposte culinarie dedicate esclusivamente al pesce e ai crostacei: gamberi e gamberoni in tutte le salse e alla griglia, piccanti, con verdure, in agrodolce e sale e pepe. E, udite udite, per gli appassionati del genere e siamo in tanti, grigliata mista di pesce o anche salmone alla griglia, pesce bianco e tonno. Da mangiare gli spiedini al salmone, un must che mancava e che è godibilissimo e salutare.

A chi piace la carne, però, altrettanta attenzione: dall'anatra all'arancia a quella con funghi e bambù. Ovviamente maiale e pollo in agrodolce.

A proposito, Lorenzo consiglia una assoluta leccornia e novità particolarmente pregiata: spiedini Gyotofu con tofu di pesce, peperoni, salsa teriyaki e sesamo. Da non confondere con il classico tofu a cubetti bianchi.

Per i più golosi Riccardo ha aumentato il numero dei dolci a fine pasto, addirittura 15 opzioni e segnaliamo il soufflé al cioccolato, la panna cotta, il tartufo bianco e nero e il cocco bianco inserito nel suo guscio. Piacciono anche Alaska e i tradizionali gelato e banana fritta.

"Abbiamo pensato - spiega Lorenzo - che se vogliamo rimanere ad un certo livello e conquistare e mantenere i nostri affezionati clienti, è necessario investire. In tutti i sensi. Così, in questi mesi, abbiamo cercato di introdurre nuovi piatti con ingredienti ancora più selezionati e di qualità. Ci teniamo a rimanere sul mercato e nella considerazione di chi viene a trovarci. Abbiamo cercato, inoltre, di mantenere prezzi invariati e ci siamo riusciti senza diminuire la qualità e la quantità del prodotto. Se ci preoccupa il futuro? Certo, l'aumento dei contagi e un eventuale lockdown ulteriore ci farebbero male, ma noi siamo qui e non abbiamo intenzione di smettere. Bisogna essere ottimisti, noi lavoriamo senza sosta e prendo l'occasione per ringraziare la città di Lucca e i lucchesi per la loro fedeltà nei nostri confronti".

Aggiungiamo che continua il servizio di delivery e di asporto.

Foto Ciprian Gheorghita