Enogastronomia



Michele Marcucci, la cantina del re

giovedì, 1 ottobre 2020, 17:00

di aldo grandi

Il mio regno per un cavallo!, è una frase pronunciata dal re Riccardo III nel corso della battaglia in cui viene disarcionato dal suo destriero. Tranquilli che, a distanza di secoli, la stessa frase potrebbe adattarsi a Michele Marcucci per la sua cantina, il suo vero e unico regno, il luogo dove ha creato la sua enoteca e dove sono custoditi i suoi... cavalli che non hanno quattro zampe e non corrono sui prati, ma che, per lui, godono di altrettanto valore e meritano la stessa attenzione.

Siamo a fine settembre, in una serata mite al termine di una stagione dove, a suo dire, agosto ha fatto registrare ottimi numeri pari all'anno scorso e con la maggioranza di turisti italiani. Luglio meno giugno neanche a parlarne. Settembre si vedrà più in là. Quello che ha aiutato, indubbiamente, è stata la bella stagione che, in parte, ha bilanciato i danni prodotti al turismo versiliese dal Covid-19.

Michele Marcucci non è un 'negazionista' - parola orribile inventata dalla Sinistra per bollare chiunque non la pensi come il Pud (pensiero unico dominante) in materia di emergenza sanitaria - e ci tiene a rispettare le regole, ma non è nemmeno un pretoriano del lockdown. Di sicuro al suo locale ha innovato parecchio, a cominciare dai tavoli d alla forma ovale che hanno avuto un grande successo e che mantengono naturalmente la distanza tra i commensali. Mascherine obbligatorie, ovviamente, all'interno e per il personale dipendente lui compreso anche se tra una degustazione e l'altra sono più le volte che la tira giù di quelle che la tira su.

E' in vena il re Michele e lo si vede dal tempo che dedica a raccontarci la sua estate e i suoi programmi. Quest'anno, prima volta da sempre, ha rinunciato alla sua trasferta in terra francese visto il grande numero di contagi che affligge i cugini d'Oltralpe. Niente tour, quindi, niente Borgogna o Champagne, semmai qualche ordine un po' qui e un po' là, ma tanto la cantina è ben fornita e può reggere tranquillamente. Marcucci, del resto, sa bene dove andare a ordinare le sue bottiglie e, poi, c'è da dire che il Basetta Champagne e il suo Franciacorta sono sufficienti a deliziare il palato di ogni avventore salvo, ovviamente, i più esigenti e i più benestanti che possono permettersi di far aprire bottiglie da centinaia di euro e anche migliaia.

Come ad esempio le bottiglie di Chateauneuf du Pape che, in bella vista sopra il tavolo, re Michele ci piazza per alcuni scatti. Ovviamente all'interno del suo regno, quello che non darebbe via nemmeno per il miglior cavallo esistente sulla piazza. Improvvisamente, però, appare anche una cassa di birre con impresso sul legno il nome Trappist Westvleteren, una birra belga trappista tra le più ricercate perché brassata in quantità limitata e reperibile soltanto presso l’abbazia di St. Sixtus nel paese di Westvleteren. Non c'è verso di convincerlo ad aprirne una.

Appena varcata la soglia d'ingresso della cantina, sulla sinistra ci sono le bottiglie max-magnum tra cui una meravigliosa Dom Perignon degli anni Novanta custodita nel suo bauletto metallico. Sopra enormi bottiglie di Berlucchi. Un tempo, anni fa, re Michele ci fece la promessa che, in caso di matrimonio, ce ne avrebbe regalata una. Chissà, magari prima o poi vedremo, ma ne dubitiamo, se sarà capace di mantenere la promessa.

Foto Ciprian Gheorghita