Cremeria Opera, che Natale sarebbe senza panettone?

domenica, 15 novembre 2020, 14:17

di giulia del chiaro

Che Natale sarebbe senza panettone? La Cremeria Opera lo sa bene ed è per questo che quest'anno celebrerà il tipico dolce natalizio con una vasta scelta di gusti, tra quelli tradizionali e le 4 special editions tutte da scoprire e sperimentare, e con uno sconto del 20 per cento per le prenotazioni che arriveranno entro il 30 novembre.



Una promozione valida su ogni tipo di panettone che – come racconta il titolare Mirko Tognetti – ha lo scopo di far sì che ogni famiglia possa portare in tavola tutta la bontà del dolce natalizio per eccellenza.



L'idea di lanciare le edizioni speciali è nata dal successo avuto dal gelato fondente al sigaro toscano creato in onore di Ennio Moricone. Da lì il desiderio di celebrare anche la manifattura tabacchi lucchese, con i suoi 200 anni, e di farlo con un piatto tipico natalizio: nasce così il panettone al sigaro toscano con uvetta e infusione di brandy e sigaro. Accanto a quest'ultimo, la Cremeria ha elaborato altre tre edizioni speciali dagli accostamenti eccentrici per i palati più raffinati e curiosi: dal soffice Willy Tonca, un panettone al cioccolato bianco e fava di Tonca, a quello all'orzo e uvetta, fino all'altra grande novità di quest'anno: il panetton-pizza, salato e aromatizzato con pomodoro e mozzarella.



Tante novità stuzzicanti, quindi, senza dimenticarsi, però della tradizione. L'assortimento di panettoni, infatti, prevede anche i gusti più tradizionali: uvetta e canditi all'arancio; cioccolato e pere; cioccolato; frutti di bosco e cioccolato bianco; curcuma, miele e pinoli.



Come per tutti gli altri prodotti Cremeria Opera, è possibile ordinare i panettoni sia da asporto che a domicilio. Inoltre, solo per queste specialità natalizie, è prevista anche la possibilità di spedire per posta.



Per prenotare possono essere utilizzati tutti i canali della Cremeria Opera: servendosi dell'apposita area dedicata del sito internet (https://www.cremeriaopera.it/prenotaeritira.php), scrivendo nella chat di Facebook (https://www.facebook.com/CremeriaOpera) e Instagram, scrivendo su WhatsApp al numero 0583.1809707 o chiamando sempre lo stesso numero.