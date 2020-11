Enogastronomia



L'Oste di Lucca lancia il delivery con prenotazione su wapp e pagamento a domicilio con bancomat o carta di credito

mercoledì, 4 novembre 2020, 21:02

"Non ce la faccio a mettere in mezzo a una strada i miei dipendenti e aspettare tempi migliori. Così anche se non viene quasi nessuno a pranzo perché non c'è gente in giro e la sera alle 18 dobbiamo chiudere il servizio ai tavoli, ho pensato di dedicarmi anima e cuore al delivery ossia alla consegna a domicilio. Abbiamo approntato un menu ad hoc dove abbiamo cercato di inserire i migliori piatti. L'unica che non abbiamo messo è la bistecca cotta sulla pietra ollare e questo perché non sarebbe la stessa cosa. C'è, però, la tagliata e garantisco che è ottima".

Parla Antonio Di Cecio, il titolare dell'Osteria di Lucca in via Cenami. Le misure restrittive del Governo Conte hanno messo in ginocchio la categoria dei ristoratori e ognuno cerca di sbarcare il lunario come meglio può. "Abbiamo preso un'auto appositamente per il servizio di consegna a domicilio - spiega - Consegnamo in tutta Lucca. Chi vuole può telefonarci o anche inviarci un messaggio wapp. La novità che abbiamo introdotto è quella di poter pagare anche a domicilio con bancomat e carta di credito così da eliminare il problema dei contanti. Il ricavato del servizio a domicilio verrà decurtato di un 10 per cento che consegnerà in beneficenza all'ospedale San Luca come abbiamo fatto anche in passato".

Non ci voleva questo nuovo lockdown in un anno che è stato già di per se stesso devastante e che sembrava aver ripreso un po' di vivacità in estate. "Cosa dovrei fare? - si domanda Di Cecio - Ho 16 persone che lavorano per me, se resto aperto è anche per non buttarmi giù psicologicamente del tutto. Chi sta al Governo non può comprendere chi, per vivere, ha bisogno di lavorare e di clienti. Comunque aggiungo che oltre alla consegna a domicilio abbiamo anche il take-away, pizze, ma anche tutto il menu. I nostri taglieri come antipasti sono di prodotti locali. La cucina funziona come sempre e possiamo recapitare ogni pietanza senza alcun problema".

C'è anche la novità, come detto, di poter ordinare su wapp con un semplice messaggio: il numero è 345/5201116 che, poi, è anche il numero di Antonio Di Cecio.

Si può chiamare anche il negozio direttamente, allo 0583/952697

"Siamo qui e non molliamo - conclude Antonio Di Cecio - Io non conosco la parola mollare e con me non molleranno i miei dipendenti. Speriamo solo che tutto questo finisca presto. Non dico altro e non mi arrabbio anche se, confesso, ho molta rabbia e amarezza dentro di me. Ci stanno distruggendo senza darci il necessario per affrontare questo periodo. Ci chiudono, ma non ci pagano e questo è assurdo".

Al. Gra.