Momi del Tito Baracca non solo ribelle: dalla protesta all'atto solidale

lunedì, 30 novembre 2020, 17:36

di chiara bernardini

Il bene non si dice, si fa. Vero. Talvolta, però, è doveroso sottolinearlo: il caso di Momi, titolare del ristorante Tito di Firenze, è proprio uno di questi.

260 è il numero di pasti che nelle ultime due domeniche è stato consegnato dallo staff all'ospedale di Careggi, prima in reparto Covid e successivamente al pronto soccorso.

Un'iniziativa che continuerà per le prossime tre settimane. Tutto è iniziato a seguito del primo Dpcm di ottobre, con una protesta: quella di non chiudere la propria attività al pubblico dopo l'orario previsto. Il ristorante di via Baracca, infatti, non ha visto zone gialle, arancioni o rosse ed è rimasto aperto a pranzo e a cena accogliendo ogni giorno i clienti.

"Abbiamo investito parecchio per mettere, giustamente, in sicurezza il nostro locale e rispettando ogni distanza, norma igienica e di sanificazione. La decisione è stata dunque quella di continuare a offrire come di consueto i nostri servizi - spiega Momi - Devo dire che sono state molte le persone che sono venute a trovarci, ovviamente sempre meno a causa delle restrizioni ogni giorno più stringenti, ma non abbiamo mai cambiato idea e tutt'oggi continuiamo la nostra battaglia".

Controlli e sanzioni non sono mancati, ma non si sono mai persi d'animo: "Sì, le multe sono arrivate, seguite da un giorno obbligato di chiusura, ma all'indomani la nostra saracinesca si è sempre rialzata. Non ci arrendiamo perché crediamo, anzi, siamo sicuri di essere nel giusto, non possiamo permetterci di non lavorare - continua il titolare - Abbiamo atteso gli aiuti che sono arrivati in ritardo e nemmeno completi quindi riteniamo opportuno agire così".

Dalla protesta all'atto solidale, col fine di aiutare chi in questo momento combatte contro la morte e le difficoltà. La decisione di Momi è stata quella di prendere i sussidi statali e trasformarli in qualcosa di più. Non per loro, per la società.

Così quel denaro è stato utilizzato per preparare pasti caldi e di ottima qualità al settore sanitario: "L'idea è nata molto prima dell'arrivo dei contributi economici e l'avremmo fatto anche se non fossero arrivati - sottolinea - Noi siamo rimasti aperti per offrire un servizio e abbiamo ritenuto doveroso che arrivasse soprattutto a chi in questo momento soffre. Abbiamo contattato diversi ospedali e organizzato consegne per cinque domeniche di fila. Oggi siamo già alla seconda settimana e non potremmo essere più soddisfatti. Siamo partiti dai reparti Covid, fino ad arrivare al pronto soccorso. Vogliamo che questa iniziativa possa essere ripetuta e infatti ci stiamo già mettendo all'opera". Forse non sarebbe mai accaduto se non avessero lottato contro la chiusura forzata dei locali, se si fossero lasciati scoraggiare senza trovare la forza di reagire. O forse sì. Questo nessuno può dirlo. Ciò che però possiamo affermare è che Momi, insieme al suo staff, ha dimostrato e dimostra come anche in mezzo a periodi bui ci possa essere uno spiraglio di luce.

