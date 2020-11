Enogastronomia



Paolino della Tosca non molla e apre a pranzo con asporto la sera

lunedì, 2 novembre 2020, 16:11

Forza Paolino non mollare. Chi non conosce il ristorante-pizzeria La Tosca di Gignano di Brancoli? Un locale dove le pizze sono, semplicemente, favolose, leggere e digeribili e dove si mangia una ottima carne. Frequentato da moltissimi lucchesi che si sobbarcano anche chilometri e chilometri di tornanti pur di raggiungere questo luogo di pace da cui si gode un panorama meraviglioso in Brancoleria. Tra essi il presidente della Fondazione Carilucca Marcello Bertocchini che è ormai un affezionato commensale.

Il primo lockdown lo aveva stroncato e messo alle strette, ma lui, al secolo Paolo Luporini per tutti Paolino, non ha ceduto, non ha mollato, non gliel'ha data vinta ai bradipi di Montecitorio e ha resistito fino a quando non è riuscito a ripartire. Adesso, dopo un'estate accettabile, ecco di nuovo il lockdown a rimettere tutto in discussione, ma lui non cede nemmeno questa volta. Lo hanno costretto a chiudere la sera?, bene anzi male, lui allora apre a pranzo e la sera va avanti con l'asporto soprattutto con la pizzeria. Per le altre pietanze è necessaria e gradita la prenotazione.

Giorno di chiusura il martedì. Per il resto orario dalle 12 alle 15 per pranzo. Dalle 19 asporto.

Domenica apertura dalle 12 alle 18 anche, quindi, per chi vuole trattenersi di più. Dalle 19 la domenica inizia l'asporto fino alle 22.

Forza ragazzi, non lasciamo solo Paolino.

Aldo Grandi