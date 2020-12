Enogastronomia : Buon Natale



Giuliano, Corrado e Lucia Pacini: quando la pallina finisce sempre in... Buca

domenica, 20 dicembre 2020, 19:08

di aldo grandi

Da quanti anni conosciamo Giuliano Pacini? Trenta, forse anche qualcuno di più. La sua vita gastronomica, il suo ristorante in via della Cervia, hanno rappresentato una piccola, ma significativa fetta della nostra esistenza e non certamente di quelle più trascurabili. Con lui, nelle sale della sua Buca di S. Antonio, abbiamo trascorso serate, pranzi, Natali e anche un Capodanno immersi in un'atmosfera che definire magica o d'altri tempi è un semplice e inutile eufemismo. Ben altra, infatti, è la sostanza di questa sorta di istituzione enogastronomica apprezzata da tutto il mondo e dalle migliaia di visitatori che, ogni anno, facevano capolino all'ingresso. Ora, invece, questo viavai si è interrotto a causa di un virus che sta uccidendo non soltanto la vita di molte persone, ma, soprattutto, la speranza e la voglia di vivere di coloro che restano.

Ecco, se una cosa ci ha insegnato, semplicemente con la sua presenza, con la sua voce forte e chiara, con il suo sorriso che non ci ha mai lesinato, Giuliano Pacini, colui che ha fondato questa meraviglia insieme all'amico Franco Barbieri ormai, purtroppo, scomparso, è stata proprio la capacità di non arrendersi mai, di essere, ogni mattina, esattamente la stessa persona che era stata fino alla sera precedente. Per questa ragione, stamattina, abbiamo voluto far visita alla Buca di S. Antonio. Dove abbiamo trovato, ed è questa la certezza di cui parlavamo, proprio loro, i fantastici quattro o, se preferite, i quattro moschettieri - tre più uno - fuoriusciti da un romanzo gastronomico senza confini.

E non parliamo solo di Giuliano o dei suoi figli Corrado, al timone della nave o anche di Lucia, ammiraglio contabile e non soltanto, ma di Adriana, la moglie di Giuliano, serafica, la stessa di quando, mesi fa, le cose andavano a gonfie vele. "E' un momento difficile - ha detto - ma accontentiamoci, almeno, di avere la salute". Una ovvietà potrà sembrare, ma c'è qualcosa di più, c'è una o 'la' se si preferisce, saggezza popolare tutta lucchese e tutta contadina che fa apprezzare le cose semplici al di là delle difficoltà e che, proprio per questo, aiutano ancora di più a saltare l'ostacolo.

"Per Natale - accenna Corrado Pacini - avevamo tutto esaurito ai tavoli sia pure contingentati in applicazione delle norme di sicurezza. Poi la decisione di chiudere e, così, è saltato tutto. Ovviamente siamo riusciti a soddisfare le esigenze dei nostri commensali cucinando lo stesso menu natalizio e recapitandolo a casa. Cosa mi auguro? Che il 2021 non sia peggio del 2020". Parole sante, concrete, che non lasciano spazio all'immaginazione, ma che dimostrano, ancora una volta, che, come sul Piave un secolo fa, il nemico, questo nemico che si porta dietro così strani e anomali alleati, non passerà.

Forza ragazzi. E un abbraccio forte anche a Samuele Cosentino e Silvia Pacini degli Orti di Via Elisa e a Paola Barbieri con i suoi tre... Magi in cucina con il Giglio stellato e la Gigliola di Corso garibaldi.