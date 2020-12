Enogastronomia : Buon Natale



Ristorante Kinki-Sushi, dalla Cina con amore

domenica, 20 dicembre 2020, 21:33

di chiara bernardini

Anatra all'arancia, pollo al limone, riso nero e spaghetti rivisitati, sono solo alcuni dei piatti speciali che Lorenzo di Kinki Sushi a Lucca, insieme al suo staff, ha inserito nel menù del suo ristorante per distinguere la propria carta dalle altre.

È stato un anno difficile per tutti. Per i ristoratori, sotto certi aspetti un po' di più, ma nessuno ha mai demorso. Si sono reinventati trovando nuovo modo di stare accanto ai clienti: domicilio, asporto e tanta creatività all'interno delle pietanze. L'ingresso temporaneo della Toscana in zona gialla ha lasciato perplesse non poche persone, molte attività hanno deciso non valesse la pena riaprire le porte dei locali per così pochi giorni. Lorenzo, invece, no: per lui settantadue ore di sorrisi dei clienti valgono più di ogni altra cosa. Così da oggi, fino a mercoledì, potrà ospitare nella sua sala da pranzo 120 persone, ben distanziate tra loro e in totale sicurezza. Nella sua voce traspare il desiderio che quei tre giorni possano prima o poi tornare a essere una quotidianità, per il momento continueranno come hanno fatto nell'ultimo anno, con impegno e determinazione. Nella notte di San Silvestro, poi, hanno in programma un cenone del tutto originale, con un menù ancora da scoprire, ma sicuramente colmo di passione e positività. Chiunque vorrà potrà andarlo a prendere la sera stessa e festeggiare - seppur distanti - insieme a loro.