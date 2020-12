Enogastronomia



Lassù Paolino ci ama: alla Tosca cenone e pranzo di Capodanno da asporto e con consegna a domicilio

martedì, 29 dicembre 2020, 20:50

di aldo grandi

Paolino Luporini lo conoscono tutti a Lucca. O quasi. Il suo ristorante, durante i tempi normali, fa costantemente, di sera e anche a pranzo la domenica, il tutto esaurito. Il perché è presto detto: carne ottima e pizze sottili da urlo e digeribilissime. Prezzi, inoltre, assolutamente concorrenziali se si pensa che il menu a tema del giovedì sera, ad esempio, andava a 15 euro a testa tutto compreso.

Il Coronavirus ha rischiato di mettere Paolino in ginocchio durante il primo lockdown, ma alla fine questo giovanotto sessantenne o giù di lì, non ha ceduto di un palmo e il suo locale è tornato a vedere la luce. Senonché il secono lockdown ha ripiombato la Tosca nel buio, costringendola, come tutti i ristoratori, ad andare avanti con asporto e consegna a domicilio. Peccato, però, che Paolino sta a Gignano di Brancoli, in culo alla marana avrebbero detto a Roma, in salita e al termine di una strada tutta curve. Per carità, bellissimo panorama e noi ce lo puppiamo anche adesso per andare a prendere le pizze. E' vero, quando torniamo sono tiepide, ma chissenefrega. Per Paolino questo ed altro. La sua carne e i suoi primi, inoltre, sono ottimi e reggono bene qualche decina di minuti prima di essere sbattuti in tavola.

Flavio Torrini, professione assicuratore, sta dannandosi l'anima per aiutare commercianti e ristoratori lucchesi. Così, senza badare alla fatica lui che sportivo lo è nell'anima oltre che nel fisico, ha raggiunto il ristorante in Mtb, ha preso il pranzo con tanto di carne e tordelli ed è rientrato a casa con tanto di borsa termica.

GRANDISSIMO FLAVIO!!! Ce ne vorrebbero centinaia come te.

Bene, proprio per non morire Paolo e la sua Tosca hanno deciso di proporre ai propri commensali a distanza sia il cenone di fine anno sia il pranzo di Capodanno. E a prezzi accessibili a tutti. Eccoli qua, ovviamente la prenotazione è fondamentale chiamando al numero telefonico 320/9033186.

Menu 31 dicembre S. Silvestro - Prezzo 25 euro

Antipasto

Fantasia di fine anno;

Primi

Tordelli de mii

Penne al salmone norvegese

Secondi

Controfiletto di cinta senese agli agrumi

Gamberoni al guazzetto

Contorni

Patate arrosto

Dolce

A sceltra tra Tiramisù o zuppa inglese

------------------------------------------------------------------------------------------

Menu 1 gennaio 2021 Capodanno Pranzo - Prezzo 20 euro

Antipasto

Antipasto toscano

Primi

Tortelli

Lasagne alla bolognese

Penne all'incaz... aromi olive erbette aromatiche

Secondi

Vitella di latte al forno

Arista di cinta senese al forno

Manzo di angus con misto di sottobosco

Contorni

Patate arrosto