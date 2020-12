Enogastronomia



Mario e Beata, un Mondo così Piccolo per un Natale così grande

domenica, 20 dicembre 2020, 19:40

di barbara ghiselli

Ci sono stati anche nel periodo del lockdown di primavera con il servizio d'asporto e, anche oggi, nonostante il momento difficile, continuano a essere presenti con la loro cordialità, professionalità e soprattutto con le loro prelibatezze. Di chi stiamo parlando? Di Mario Bini e Beata Kowalska, gestori del ristorante – gastronomia "Piccolo Mondo" in piazza dei Cocomeri.

"Se domenica 13 dicembre fossimo stati in zona gialla invece che arancione – dichiarano – avremmo avuto già delle persone che sarebbero venute volentieri a pranzare nel nostro ristorante e noi saremmo stati ben felici di accoglierli. Non è stato così e allora abbiamo continuato con il servizio d'asporto". Come spiegano poi Mario e Beata:" I nostri piatti da asporto hanno lo stesso livello di qualità della cucina del nostro ristorante, sono preparati con cura e attenzione come se dovessimo servirli al tavolo e, in più, hanno la comodità di poter essere gustati direttamente a casa o in ufficio".

E' davvero un "piccolo mondo" quindi fatto di piatti della tradizione e, basta osservare il menu scritto sull'enorme lavagna, posta dietro al bancone, per accorgersi di quanto sia grande la varietà delle prelibatezze del giorno. Antipasti, primi piatti, secondi, contorni, dolci e una varietà di vini (sia bianchi che rossi e rosè), cosa volere di più?

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.piccolomondo.lucca.it

Indirizzo: piazza dei Cocomeri, 5 - Lucca

Telefono:0583 55265