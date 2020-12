Enogastronomia : Buon Natale



McDonald’s, non c'è virus che tenga: a Natale è sempre una festa!

domenica, 20 dicembre 2020, 21:23

di giulia del chiaro

Che sia un hamburger, una patatina o un dessert, da McDonald’s è sempre festa. La grande “M” gialla ora arriva anche a casa tua grazie al servizio delivery e premia tutti i suoi clienti con il “McDrive & Win” attraverso cui vincere tanti fantastici premi.

Le due sedi di Capannori (viale Europa 56, Capannori 55013) e Lucca (viale Europa 895, Lucca 55100) sono aperte con il servizio drive dalle 10.30 alle 22. “Il servizio del McDrive – spiega Pino Iacopelli, licenziatario delle due sedi, che si occupa anche della gestione di 3 ristoranti della catena in provincia di Pisa – già molto utilizzato in precedenza, quest’anno è notevolmente cresciuto a livello nazionale dimostrando come ordinare e ricevere in sicurezza senza scendere dalla propria auto sia una possibilità notevolmente apprezzata dalla clientela”. Il Drive, insomma, c’è stato, c’è e ci sarà sempre perché è una modalità veloce, che funziona e che, se già era molto utilizzata, adesso è sicuramente un valore aggiunto per l’attività. Ma, accanto al drive, sta prendendo sempre più piede un altro servizio che è quello della delivery attivo per la sede di Lucca: le consegne a domicilio possono essere richieste tramite due app: Deliveroo e Glovo. Inserendo il proprio Cap in una delle due piattaforme, verranno richiesti maggiori dettagli per la geolocalizzazione e l'utente potrà sapere se la zona in cui vive è coperta dal servizio (la prestazione è attiva solo nel comune di Lucca e copre gran parte del territorio comunale, ma non tutto). Maggiori informazioni sul servizio a domicilio sono disponibili a questo link: https://www.mcdonalds.it/il-mondo-mcdonalds/mcdelivery?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwwr32BRD4ARIsAAJNf_2o0C0fTsyViBm56Q3j3PJ6rgyDr8iyh0XHUOYbF39_E2bdefw6hnsaAsoXEALw_wcB

Fino al 31 dicembre, inoltre, McDonald’s premia i clienti più affezionati con tanti premi: ordinando al drive e inserendo i dati dello scontrino nell’apposita sezione dell’app di McDonald (https://www.mcdonalds.it/il-mondo-mcdonalds/app-mobile?store) si può richiedere un premio tra quelli proposti (scopri di più: https://www.mcdonalds.it/mcdrive-win?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=mcdrive%26win_2020&utm_content=ppl&fbclid=IwAR0w0ngy8F1SZbw2RcGm_W7WrgaAJIefor4-cR0ef3Fvq7mvJfZ4_YR1KUc).

Per rimanere sempre aggiornati sulle attività e i servizi dei due locali, è possibile seguire le pagine Facebook delle due sedi: mcdonald’s – lucca europa e mcdonald’s – lucca capannori.

Foto Ciprian Gheorghita