Enogastronomia : Buon Natale



Mirko Tognetti e la sua Cremeria Opera, un martello pneumatico che non si ferma mai

domenica, 20 dicembre 2020, 20:25

di giulia del chiaro

Amanti del panettone non temete! Quest’anno la Cremeria Opera ha pensato proprio a tutti con un’ampia scelta di gusti del tipico dolce natalizio, da quelli tradizionali alle 4 special editions tutte da scoprire e sperimentare, e con il “kit panettone”, contenente tutta l’attrezzatura e gli ingredienti per cucinarlo a casa propria.

Se alla base di ogni ricetta mettiamo un po’ d’amore il successo del nostro piatto è assicurato. È proprio questo il segreto della Cremeria che quest’anno, oltre ai panettoni tradizionali (uvetta e canditi all'arancio; cioccolato e pere; cioccolato; frutti di bosco e cioccolato bianco; curcuma, miele e pinoli), ha studiato nuovi abbinamenti per soddisfare proprio tutti i palati: per i più curiosi ci sono il soffice Willy Tonca, un panettone al cioccolato bianco e fava di Tonca, quello all'orzo e uvetta e il panetton-pizza, salato e aromatizzato con pomodoro e mozzarella. Tra gli speciali, poi, c’è anche un gusto tutto da scoprire nato per celebrare i 200 anni della manifattura tabacchi lucchese: il panettone al sigaro toscano con uvetta e infusione di brandy e sigaro.

Ma “l’Opera” di Natale non finisce qui e prevede un menù goloso per rendere i giorni di festa ancora più speciali: oltre alle monoporzioni, al gelato e ai dolci, ora sono disponibili dei simpatici vasetti di vetro contenenti impasti semilavorati per cucinare Crepes, Pancake e Babà direttamente a casa propria.

Novità di quest’anno, infine, è il “Kit panettone” che comprende gli ingredienti necessari alla preparazione di 2 panettoni classici, la ricetta e il procedimento segreto (2 stampi, farine, lievito madre, zucchero, vaniglia, miele, mix canditi e uvette, istruzioni).

Tutti i prodotti Cremeria Opera possono essere ordinati sia da asporto che con consegna a domicilio. Inoltre, solo per queste specialità natalizie, è prevista anche la possibilità di spedire per posta.

Per prenotare possono essere utilizzati tutti i canali della Cremeria Opera: servendosi dell'apposita area dedicata del sito internet (https://www.cremeriaopera.it/prenotaeritira.php), scrivendo nella chat di Facebook (https://www.facebook.com/CremeriaOpera) e Instagram, scrivendo su WhatsApp al numero 0583.1809707 o chiamando sempre lo stesso numero.