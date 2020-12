Enogastronomia : Buon Natale



Ogni ripartenza è sempre resistenza

domenica, 20 dicembre 2020, 18:23

di aldo grandi

Oggi, dopo una vita di clausura per colpa di un virus di cui ancora non si riesce a capire quale sia la reale pericolosità, i ristoratori della nostra provincia e della nostra città hanno alzato nuovamente le saracinesche sia pure per soli quattro giorni, il 20, 21, 22 e 23 dicembre. Dopo, di nuovo stop e dolori senza che questa classe digerente, così brava ad ingurgitarsi prebende e cadreghini, si renda conto che sta mettendo al muro la parte migliore del nostro Paese, quella eccellenza italiana gastronomica che fa invidia a tutto il mondo. Chissà, forse sarà proprio per quello.

Sul colle di Montecarlo, all'interno della fattoria omonima di proprietà della famiglia Celli, ha aperto i battenti anche il ristorante gestito da Betty, al secolo Elisabetta Gemignani e dalla sua socia Chiara, le Thelma e Louise della cucina nostrana.

Potevamo mancare visto che, intorno alle 12, i nostri istinti fagici ci hanno fatto tornare in mente gli spaghetti alla Beppe, una ricetta semplice, ma straordinariamente appetitosa, per la quale abbiamo raggiunto Montecarlo. In Vespa, rigorosamente, visto che il locale era full up e, quindi, parcheggiare l'auto sarebbe stato arduo. Avremmo anche potuto mangiare all'interno, ma abbiamo preferito sederci fuori, ad un grande tavolo per sei, del quale abbiamo occupato, ovviamente, solo una parte, ben esposto al sole tiepido che ci ha riscaldato il cuore e l'anima oltre al viso per tutto il tempo del pranzo.

Come sempre l'accoglienza di Betty e Chiara è stata unica, ma questa volta, se possibile, ancora di più. "Riaprire oggi - ha commentato Betty - mi ha fatto uno strano effetto, una brutta sensazione ti dirò. Ci siamo sembrati dei fantasmi a vagare qui, in giro per locali che abbiamo occupato giorno dopo giorno per anni e che siamo stati costretti a tenere chiusi. Comunque abbiamo riaperto e siamo al lavoro. Certo, non posso negare che è un periodo difficile e non è facile andare avanti in queste condizioni quando non sai nemmeno che cosa ti aspetta. E' proprio questa incertezza sul domani per non dire, addirittura, sul presente che ti logora, ma oggi vogliamo essere ottimisti e guardare avanti. Grazie per essere qui ovviamente".

Grazie di cosa?, ma grazie a voi che continuate a resistere perché ogni ripartenza è anche una resistenza che non finisce mai di stupire.

Seduti al tavolo, tra le pietanze ordinate, tra un coniglio con le olive da favola e uno sformatino di zucca e topinambur, un magnifico primo con gli spaghetti di Beppe, solita porzione rinforzata e pasta leggermente al dente come piace a noi. Che meraviglia rientrare in pista e potersi nuovamente sedere ad un tavolo. Ci sono mancati i nostri amici ristoratori in tutto questo tempo e le misure omicide del Governo, paradossalmente, ce lo hanno fatto comprendere ancora di più. Ecco, se un effetto positivo questa pandemia economica ha provocato, è proprio quello di farli e farci sentire ancora più vicino a questa categoria di imprenditori che, in fondo e a pensarci bene, si occupa di allietare e far godere non solamente il nostro corpo, ma anche il nostro spirito.

Grazie a tutti voi.