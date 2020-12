Enogastronomia : Buon Natale



Pinelli porta in tavola la dolcezza

domenica, 20 dicembre 2020, 19:59

di giulia del chiaro

Gusto, tradizione e fantasia. Sono queste le parole d’ordine della Pasticceria Pinelli che, dal 1939, è una garanzia di bontà e di specialità made in Lucca. Nelle due sedi, quella storica di Lucca (in via Beccheria) e quella inaugurata nel 2018 a Lunata (via Pesciatina), è possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti e dolci natalizi da regalare o da acquistare per rendere i giorni di festa ancora più speciali.

“Ci auguriamo – confida la figlia del titolare, Helen Cordoni – che questo sia un Natale meno doloroso dell’anno che ci stiamo per lasciare alle spalle. Ci siamo impegnati per offrire ai nostri clienti, oltre al repertorio di dolci tradizionali che contraddistinguono questo periodo, qualche novità gustosa per accontentare proprio tutti”. Tra i dolci natalizi si trovano i panettoni classici e al pistacchio, quelli a lievitazione naturale, il tronchetto di Natale e il pandoro stella molto ricco e saporito fatto secondo una ricetta completamente originale. Ci sono poi tante idee regalo, come i ricciarelli, il torrone, il panforte e le famose befane Pinelli, confezionate con accuratezza e gusto. Ma la scelta non finisce qui e, abbinando natale e tradizione, ecco che tutti i dolci classici vengono “addobbati per le feste”: infatti, è possibile acquistare le torte classiche, come la sacher, la delizia (con pasta di mandorle) e altre ancora, guarnite con decorazioni natalizie.

Entrambe le sedi sono aperte per l’asporto dalle 7 alle 19.30. È possibile prenotare tutti i prodotti (paste, biscotteria, torte e dolci natalizi), chiamando i numeri 0583.496119 (Lucca) e 0583.391466 (Lunata), e ritirarli direttamente in sede oppure richiedere la consegna a domicilio, completamente gratuita sia nel comune di Lucca che di Capannori. “Per Pasqua – spiega Cordoni – molti ci hanno contattato per chiederci di poter portare colombe e altri regali direttamente all’indirizzo del destinatario del regalo. Un servizio che abbiamo mantenuto anche per queste festività per andare incontro anche a coloro che non possono muoversi”.

È possibile consultare i prodotti offerti da Pinelli e tutte le novità visitando i canali social della pasticceria presente sia su Facebook (@pasticceriapinelli) che su Instagram (pasticceria.pinelli).

Foto Ciprian Gheorghita