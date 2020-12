Enogastronomia



Vini rossi, come abbinarli al meglio ai vari cibi

venerdì, 11 dicembre 2020, 07:26

Il vino rosso è una delle tradizioni più amate in Italia, e lo è sin dai tempi dell’antico romano impero. Si tratta dunque di un must che ha resistito al passare dei secoli, e che ancora oggi sa come regalare brio e gusto a tavola, arricchendo qualsiasi occasione conviviale. Naturalmente bisogna anche saper scegliere la bottiglia giusta per ogni occasione, dato che in vendita si trovano tantissime tipologie di vini rossi. E non va dimenticato il fatto che non tutti si abbinano bene ad una determinata pietanza. Ecco perché oggi scopriremo come abbinare al meglio i vini rossi ai vari cibi: una competenza che può diventare un plus per gustarli nel pieno del loro potenziale.

Domanda fondamentale: quale vino scegliere?

Ovviamente si parte dalla scelta del vino stesso, che può variare in base a diversi elementi, dalle occasioni fino ad arrivare ai gusti personali di ognuno di noi (e degli invitati). Dai vini più corposi, fino ad arrivare a quelli più leggeri o giovani, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Tra l’altro oggi tutto questo si può trovare anche online, e in tal senso possiamo citare per esempio la selezione di migliori vini rossi su Tannico, uno dei portali più forniti sul web. Una volta scelto il vino, arriva il momento di abbinarlo al cibo: cosa cucinare? Ecco alcune dritte utili.

Come abbinare il vino rosso: alcuni consigli preziosi

Di solito si procede per contrasto, ad esempio quando si sceglie un formaggio: in tal caso si consiglia di optare per un vino rosso aromatico se il formaggio è leggero, mentre un vino più delicato è ideale per i formaggi stagionati e dal gusto molto deciso. E il pesce? Abbinarlo con il vino rosso non è affatto un azzardo, a patto di scegliere la bottiglia giusta: qui è opportuno selezionare un vino rosso fresco e giovane, che si sposa a meraviglia con i pesci dal sapore più intenso. Per quanto riguarda i dolci, invece, dal contrasto si passa all’equilibrio, dunque bisogna scegliere un vino anch’esso dolce, per non creare disarmonia nei sapori.

È molto importante valutare il tannino di un vino, dato che le varietà molto tanniche sono ideali per accompagnare le carni piuttosto grasse. Per i tagli più leggeri, invece, si opta in genere per un vino maturo, in quanto meno tannico rispetto agli altri. A tal proposito bisogna sfatare un mito: non è vero che i vini giovani sono leggeri, dato che spesso vale il contrario. Però va specificato che quelli giovani di solito sono anche i vini con un aroma e un gusto maggiormente speziati. Ecco perché i vini giovani sono quasi sempre utilizzati in abbinamento con le carni saporite e grasse, mentre i vini mediamente strutturati sono perfetti con la selvaggina.

Ovviamente questi sono solo alcune delle possibili accoppiate vincenti, ma questi esempi servono per sottolineare che bisogna fare attenzione agli abbinamenti, per assaporare al meglio sia il vino che le pietanze che lo accompagnano.