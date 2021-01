Enogastronomia



Addio ad Alessandro Filomena, lo chef gentile

lunedì, 18 gennaio 2021, 13:40

di marco bellentani

Lutto nel mondo della ristorazione versiliese: è morto stasera Alessandro Filomena, 52 anni. Una malattia che già inficiò la sua ultima avventura, quella al Coquus, ultima tappa di tante battaglie, di tante soddisfazioni e di tanti sacrifici ai fornelli. Lombardo adottato dalla Versilia, si forgiò sotto la direzione di un vecchio lupo di mare come Sergio Malfatti. Dopo la gavette nelle crociere, diventa un pezzo da novanta, tra Bistrot e Hotel Principe, fino ad approdare al Franco Mare, dove con la famiglia Stefanini da sfoggio della sua miglior cucina: tradizione italiana ed inserti contemporanei, contribuiscono ad ottenere le due forchette Michelin, proprio con l'attuale Stellato Alessandro Ferrarini, al tempo suo secondo.

Sublime nei risotti, di scuola 100% lombarda, Filomena rappresenta la figura di uno chef a 360°, di un maestro e di un fine conoscitore dell'arte culinaria. A tratti sottovalutato, Alessandro ha firmato cene e pranzi memorabili, piatti squisiti, dimostrando come si possa fare cucina senza show, senza la necessita di raccontare palle alla clientela. Schietto, guascone e burlone, Filomena badava al sodo, alla sostanza e alla materia prima, insegnando la vera cucina a tanti giovani della Versilia. Il suo sorriso beffardo e la sua maestria ci rimarranno a lungo nel cuore, senza dimenticare, per chi vi scrive un percorso non facile ma ricco di soddisfazioni e confronti. Purtroppo, proprio mentre nasce in lui la voglia di mettere una firma definitiva alla sua cucina, con il Coquus a Querceta, una malattia gravissima lo strappa neanche dopo un anno dal suo progetto. Lo abbiamo incontrato la scorsa estate, sfinito e provato, ma ancora serafico e speranzoso in un futuro, in una nuova avventura, diversa, della sua vita professionale. Purtroppo il rientro in ospedale, in questo inverno, ha segnato la parola fine ad un personaggio schietto e gentile, amichevole e profondamente buono e malinconico.

Non ce l'ha fatta Alessandro: lascia un tipo di cucina indimenticabile, chi l'ha provata la ricorderà sempre. Lascia la moglie e due affezionatissimi figli. Lascia un vuoto creativo e tradizionalista nella nostra gastronomia e sentimentale nel chi gli ha voluto bene. Da lassù sorriderà alle nostre pene, come faceva sempre per voltare pagina e per prendere la vita con leggerezza. Addio grande Chef, Addio Alessandro.