Berto’s Kitchen

giovedì, 11 febbraio 2021, 18:36

Nel cuore di Lucca due amici fraterni Umberto Defila e Lorenzo Marchi, guidati rispettivamente dalle loro passioni, hanno avuto l’idea di far conoscere al di fuori della loro terra la vera cucina italiana.

Tre mesi fa, in piena pandemia, la cucina di casa è diventata un set vero e proprio e quasi per gioco è nato Berto’s Kitchen, un canale YouTube per offrire un momento di svago, di libertà e perché no qualche risata.

Umberto Defila con grembiule di jeans e braccio tatuato descrive le ricette in un perfetto inglese, anche per chi non conosce la lingua le ricette sono facilmente riproducibili. Dietro le telecamere c’è Lorenzo Marchi, con loro non manca un tocco decisamente goliardico durante le riprese.

La passione di Umberto per la cucina nasce in casa, con le mani nel polpettone di mamma e le foglie di radicchio della quiche di nonna. La carriera culinaria inizia più tardi all’Alma di Colorno, scuola di cucina di Gualtiero Marchesi. Affina le tecniche al ristorante del Giglio, alla Buca di Sant'Antonio, Filippo a Pietrasanta, Bistrot di Forte dei Marmi e una esperienza al Pavillon Ledoyen di Yannick Allenò a Parigi. Da tre anni (e 8000 miglia) lavora all’estero come chef privato su uno yacht.

Lorenzo lavora nell’ambito del videomaking come freelance da circa otto anni. E’ sempre stato particolarmente attratto dal mondo della comunicazione per immagini. Questa grande passione lo ha guidato nella scelta del percorso di studi, dal Liceo Artistico alla laurea in Arti Multimediali, fino al perfezionamento con un master in video design presso lo IED ( Istituto Europeo di Design).

Facendo tesoro dell’ italianissima arte di arrangiarsi si sono creati, passo dopo passo e tanto sacrificio, il loro format, dove il meme “Italian style” non è una frase recitata a caso, ma si riflette in tutto il loro processo creativo.

Dove vi vedete nel futuro?

“Eh! Chi può dirlo? Sicuramente un passo avanti rispetto a dove siamo ora, un progetto come Berto’s Kitchen cresce costantemente, idea dopo idea, puntata dopo puntata, anche la regia cambia, sicuramente come canale YouTube dobbiamo ancora emergere. Siamo solo agli inizi, ma facciamo tesoro dei feedback dal nostro pubblico, imparando dai nostri errori e migliorando sempre di più i nostri contenuti”. Per riprendere l’inizio dei video di Berto’s Kitchen: “Action”

https://www.youtube.com/channel/UCmVGLVdlBCVL5N1Ib9rTfLw