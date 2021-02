Enogastronomia



Lucca... Endro e Lucca fora: da Moira al bar-pasticceria Sottopoggio, dove la golosità sposa i servizi al cittadino

domenica, 21 febbraio 2021, 16:36

di giulia del chiaro

Chi non si è mai fermato al bar-pasticceria e alla tabaccheria Sottopoggio di Guamo? Si tratta di una tappa che, per coloro che percorrono la via di Sottomonte, sia per le delizie della pasticceria che per i numerosi sevizi offerti dall’edicola, è impossibile evitare.

È un impegno che va avanti dal secondo dopoguerra quello della famiglia Luchi, attualmente proprietaria delle due attività che costituiscono un punto di riferimento per il territorio dal punto di vista dei sevizi e un luogo di ritrovo molto frequentato da chi lavora in zona, dagli abitanti, ma anche da chi viene da fuori, per una colazione, un pranzo o una merenda golosa.

Il primo bar-trattoria con questo nome venne aperto nel periodo post bellico dai genitori dell’attuale proprietario, Endro Luchi: “i miei nonni – racconta la figlia del titolare, Moira Luchi –, che erano contadini alle dipendenze di un signore di San Lorenzo a Vaccoli, con coraggio si lanciarono in un’avventura del tutto nuova aprendo il primo bar-trattoria Sottopoggio. Oltre alla ristorazione, per qualche anno gestirono anche un distributore di benzina le cui cisterne sono ancora visibili nel piazzale davanti alla tabaccheria. Fu solo negli anni ‘90, poi, che mio padre e mio zio trasformarono l’attività in una pasticceria che fino al 2012, anno in cui è stata spostata nell’attuale sede, ha occupato il fondo dove si trova adesso l’edicola”.

Sfoglie, mignon appetitosi, torte tipiche e realizzate appositamente per ogni occasione. Sono solo alcune delle delizie che ogni giorno attraggono centinaia di clienti dalla colazione, al pranzo, alla merenda fino all’ora dell’aperitivo (la pasticceria è aperta tutti i giorni dalle 05.30 alle 20.30). Anche in questi giorni in zona arancione, le attività continuano a pieno ritmo, ma, non potendo consumare sul posto, proseguono con l’asporto e con le consegne dei prodotti di pasticceria e dei pranzi a domicilio.

Oltre alla pasticceria, anche l’edicola è molto frequentata sia dagli abitanti della frazione capannorese che non. Sono numerosi, infatti, – oltre alla parte dei tabacchi, dei giornali e della lotteria – i servizi offerti al cittadino: nella sede è possibile effettuare il pagamento delle bollette, chiedere il rilascio di certificati come quello di nascita e di residenza, ricaricare carte come la postepay e tanto altro.

“Ci piace – spiega Luchi – introdurre sempre nuovi servizi che possano agevolare la vita degli abitanti, ma al tempo stesso vogliamo mantenere lo spirito dell’edicola di paese che è vicina ai suoi clienti, li conosce e se ne prende cura. Lo facciamo in tanti modi: ad esempio ci preoccupiamo di mettere da parte di giornali dei clienti abituali. Una piccolezza che nelle grandi città va scomparendo, ma che noi ci teniamo a mantenere”.

Maggiori dettagli sul sito della pasticceria: http://www.pasticceriasottopoggio.it/ oppure seguendo la pagina Facebook “Pasticceria Sottopoggio”. Per informazioni o prenotazioni è possibile chiamare la pasticceria a uno di questi numeri: 0583.94169, 338.1447080 oppure 392.2944802. Per l’edicola, invece, il numero è 0583.947999.

Foto Ciprian Gheorghita