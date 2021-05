Enogastronomia



Al St. Bartholomeo di Mario Mazzero l'aperitivo con il mitico Nando

mercoledì, 26 maggio 2021, 13:46

Venerdì sera il barino del ristorante St. Bartholomeo di Mario Mazzero in via Anfiteatro, apre con le bevute del mitico Nando appena tornato da Barcellona. Così, nella splendida cornice del locale con il suo garden si potranno gustare le bevande preparate da Nando e degustare panini e delizie della casa. L'appuntamento è a partire dalle 18. Barbara Madrigali e Mario Mazzero aspettano tutti per ricominciare alla grande in vista della stagione estiva.