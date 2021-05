Betty e Chiara, due divine in cucina

Altri articoli in Enogastronomia

venerdì, 30 aprile 2021, 19:54

Uno dei luoghi della bella Italia che maggiormente riesce a trasmettermi pace e benessere è la Toscana. Luogo di incredibile bellezza, tripudio di fiori, natura, buon vino e… buon cibo!

lunedì, 15 marzo 2021, 09:20

Il Coronavirus ha messo in ginocchio i ristoranti così, l'enoteca Micheloni a Guamo si è trovata di fronte al ricorrente dilemma shakespeariano: essere o non essere? Da qui l'idea per ripartire senza morire

mercoledì, 24 febbraio 2021, 17:33

Più di un semplice fast food. McDonald's guarda al futuro e comincia la sua rivoluzione. Lo rende noto Pino Iacopelli, licenziatario del marchio a Lucca e Pisa che già a fine gennaio aveva anticipato l'idea di un restauro per il punto vendita di viale Europa

martedì, 23 febbraio 2021, 20:40

All'Unione Europea non basta averci tolto la moneta, la sovranità, l'autonomia: adesso vuole insegnarci anche cosa mangiare e cosa no: al pari delle sigarette, per l'Ue anche carne rossa, vino e salumi nuocciono gravemente alla salute

lunedì, 22 febbraio 2021, 21:56

Una giornata di fuoco per i sostenitori di "IoApro". Proprio in questo momento sono di ritorno da Roma dove ieri sono scesi ancora una volta in piazza per far sentire la loro voce. Chiedono risposte, chiedono di poter lavorare

lunedì, 22 febbraio 2021, 09:24

Una ne fa e cento ne pensa. La sua attività, che ha riaperto i battenti ieri (sabato 20 gennaio), dopo il letargo invernale, ha anche cambiato veste: il locale è di un azzurro tiffany e alle pareti sono affisse le sue foto