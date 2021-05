Enogastronomia



Burro&Alici, la passione di Alessandro Gaddi

venerdì, 14 maggio 2021, 13:29

di chiara bernardini

Dimenticate la classica cena. Uscite dalla comfort zone. Il futuro si chiama Burro&Alici e fa capolino a porta San Pietro a Lucca, in via Francesco Carrara.

Lì ad aspettarvi c'è il titolare Alessandro Gaddi, pronto a trasmettere la sua passione attraverso un'incredibile simpatia e professionalità. Senza mai voltarsi indietro, dieci anni fa lascia Castelnuovo, un lavoro sicuro e si avventura verso il raggiungimento dei suoi sogni.

"Burro&Alici nasce dall'idea di creare un ristorante unico, diverso dagli altri - racconta Alessandro - Da noi non vieni per un aperitivo, né per una cena tradizionale, ma contemporaneamente entrambe le cose".

Molto più di una degustazione, il menu del locale, colmo di originalità, salta all'occhio per la vasta scelta di piatti che soltanto lì si possono trovare: l'ultimo arrivato, ad esempio, è composto da una tapas di Black Angus, crema all'uovo, carciofo fritto e bottarga. Questa è solo una delle tante creazioni di Alessandro che personalmente seleziona i prodotti e pensa a come poterli abbinare. Al bando, dunque, la classica bruschetta, o meglio da Burro&Alici non solo è rivisitata, ma accompagnata da una vasta scelta di varianti.

"Dietro le acciughe si cela un modo inimmaginabile, da noi vengono preparate in tutte le salse, nel vero senso della parola - sorride il titolare - Non ho inventato niente di particolare, il pane con sopra il burro e le alici è un grande classico da sempre, io semplicemente ho aggiunto un pizzico di curiosità".

Una scelta vincente e la dimostrazione è evidente guardando i clienti ormai fedeli al locale e l'espressione di chi assaggia invece per la prima volta questi piatti. Dai salumi spagnoli, al baccalà, dalla "tartare a modo nostro" al maritozzo con la salsa cocktail, Burro&Alici profuma di un viaggio verso una località tutta da scoprire, di quell'avventura che vorresti non finisse mai.

Condivisione è la parola d'ordine: "Tutti i nostri piatti sono composti al fine di poter essere assaggiati da ogni persona al tavolo. Ho aperto questo locale con l'idea di lanciare un messaggio, quello che in ogni città ci possa essere una struttura simile. Abbiamo anche una grande selezione di vini artigianali, italiani e non solo. Il punto cardine sono le materie prime scelte al dettaglio - continua Gaddi - Copriamo tutto l'orario serale, compreso il dopo cena. Molti ristoratori alla fine del turno si recano da noi prima di andare a casa. Non solo, certo. Lavoriamo spesso con i residenti e questo ci ha permesso di continuare il nostro mestiere anche negli ultimi due anni, nonostante le ovvie difficoltà che stiamo affrontando nel settore".

La passione che si trasforma in esperienza e l'esperienza che cresce con la passione. Un gioco di parole che somiglia al gusto dei piatti serviti in questo locale che, soltanto nominandolo, aumenta l'acquolina.

Foto Ciprian Gheorghita