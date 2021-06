Enogastronomia



A cena da Dhea con la cucina di chef Mirio

giovedì, 24 giugno 2021, 09:56

Sabina Alberti ha aperto il Caffè Dhea in viale Gaetano Luporini un anno e mezzo fa, ma soltanto da poco la bella e ampia cucina del locale ha aperto i battenti per la ristorazione diurna, ma, soprattutto, serale e dietro ai fornelli troviamo chef Mirio, in passato cuoco e socio del ristorante Bengio a Guamo, una vera e propria istituzione di qualche lustro fa.

Cucina di pesce, ma non soltanto e, così, abbiamo voluto testarla-tastarla personalmente recandoci l'altra sera in compagnia di Cip, il fotografo della Gazzetta di Lucca.

Sabina si dà un gran da fare, ma è indubbio che da sola non può riuscire a fare tutto pur con la sua gentilezza e disponibilità. Al tavolo troviamo una bottiglia di prosecco che fila via che è un piacere. Bollicine che attirano gli occhi con il loro perlage o effervescenza che dir si voglia.

Il menu che scegliamo è quello di mare, fatto di molteplici assaggi così da poter dare un giudizio complessivo. La qualità dei prodotti non si discute, freschissimi, a cominciare dagli gnocchi di patate fatti in casa e tagliati col coltello che sono tenerissimi e ottimi al palato. Partiamo con l'insalata di mare calda, buono l'effetto visivo e anche tutto il resto. Niente male anche la zuppetta di molluschi e crostacei. Lo gnocco al gambero imperiale e alle vongole meritava più attenzione nel condimento, ma la base di partenza è gradevole. Ci sono anche i maltagliati alla carbonara di mare. Poi è stata la volta della tagliata di tonno, ottima. I calamari gratinati sono un'altra scelta più che apprezzabile. Contorni buoni e abbondanti. La prossima volta proveremo il menu di terra.

Al termine possiamo dire che si sta bene sia dentro sia fuori, ma se scegliete di mangiare fuori e merita davvero, allora portatevi dietro l'Autan che non guasta mai. Col caldo e l'umidità, infatti, un po' di zanzare a rompere le scatole si trovano sempre, soprattutto se, come noi, eravamo in pantaloncini corti.

Cena più che sufficiente, quindi, e anche il costo delle pietanze è assolutamente accessibile. Cureremmo un po' di più il servizio e da un cuoco come Mirio ci aspettiamo sempre il top. Lo rivogliamo 'assaggiare' quando il tutto sarà definitivamente pronto ai nastri di partenza. Le premesse ci sono, adesso vogliamo le promesse. Si tratta di portare la cucina e il ristorante allo stesso livello, particolarmente professionale, del bar-caffè.

Dhea

Ristorante, Pasticceria, Cocktail ba - pizzeria

Via Gaetano Luporini, 144,

Telefono: 389 2948844

Foto Ciprian Gheorghita