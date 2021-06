Enogastronomia



A Livorno, 'Un'ottima annata' a due passi dal mare

lunedì, 21 giugno 2021, 23:49

di aldo grandi

(Gian)Luca Pericoli ha 60 anni, classe 1961, livornese doc cresciuto in via del Forte Cavalleggeri, proprio sul viale Italia e di fronte alla terrazza Ciano, mare di scoglio e profumo inconfondibile. Prima aveva il suo ristorante in Venezia, poi, per vari motivi, ha traslocato in via Carlo Meyer, stesso quartiere in riva al mare e uno dei posti più affascinanti di questa città distrutta dai bombardamenti quando era nel pieno del suo splendore storico.

Ha chiamato il suo locale Un'ottima annata, proprio in riferimento al film di Ridley Scott con Russel Crowe, un must per gli amanti del cinema e solo noi, ignoranti, a non averlo visto. "Una volta visto il film - racconta Gianluca - siamo voluti andare a visitare le Château La Canorgue dove è girata la pellicola, in Provenza. Un posto meraviglioso, così quando abbiamo aperto il ristorante, non sapendo che nome scegliere, mia figlia Federica conoscendo la mia passione per quel film, ha detto di chiamarlo proprio così, un'ottima annata e così è stato".

A fianco di Luca c'è la moglie Paola, poi anche la figlia Federica e il fidanzato Nicholas. Tutto in famiglia insomma ed è la ricetta che permette, soprattutto, di questi tempi, di andare avanti e non mollare mai la presa.

Ce lo ha consigliato un pescatore sub di grandissima esperienza, nostri cugino livornese più che doc e di scoglio esasperato. Abbiamo accettato e come prima sera di un week.end made in Labronia abbiamo deciso di sederci ad uno dei tavoli sistemati sulla pedana di legno. Tira un'arietta fresca e mite, pur essendo in strada non ci sono rumori assordanti e il locale ci sembra invitante e tutt'altro che trucido come, invece, ci è capitato di imbatterci quando veniamo in questa città dove il garbo è lontano anni luce e la sguaiatezza, ma anche la sincerità e la generosità la fanno da padrone.

Il menu è ricco, c'è di tutto, ovviamente ci gettiamo a pesce sul pesce. Dieta a parte, la fame c'è, ma non si vede e, infatti, ordiniamo una insalata di mare ben consapevoli che, se dessimo retta ai nostri istinti fagici, piomberemmo subito sui primi piatti che, ci dicono, essere portentosi, con pasta fatta in casa e sughi da leccarsi i baffi.

Poi aggiungiamo due ostriche non perché non si voglia esagerare, bensì sempre per il solito discorso della dieta perché a dare retta ne dovremmo chiedere una decina a testa. Del resto sono tutte di grandezza media, di vario tipo e freschissime, arrivate in mattinata. Una volta in bocca, infatti, lo si percepisce subito.

Questa Italia così diversa in ogni sua sfumatura, dalle Alpi alla Sicilia, fatta di gente originale e straordinariamente accogliente, così orgogliosa della sua identità, la vediamo, invece, quotidianamente sottoposta ad una sorta di sostituzione etnica che vorrebbe sopprimerne il senso di appartenenza ad una terra che non ha eguali al mondo. O quasi. Il politicamente corretto è devastante, anche se a Livorno abbiamo visto molta gente senza, fortunatamente, mascherine, visto che a 30 gradi centigradi sono o sarebbero buone sì, ma al cesso e lasciamo spazio all'immaginazione sul loro utilizzo.

Le cozze alla tarantina sono parecchio saporite, con i capperi che accentuano l'arsura sulle labbra. Mangiamo con gusto e chiudiamo con dolce e sorbetto, ma il pezzo forte è la degustazione di rum, visto che Luca è un intenditore e conserva nel locale una bella collezione di bottiglie provenienti dai mari del sud. Ce ne offre uno che è una meraviglia, direttamente da Haiti, invecchiato vent'anni, prima ancora del maledetto terremoto che ha semidistrutto il paese.

Gli imbecilli della globalizzazione spinta o i burocrati dell'Unione Europea a un tanto al chilo vorrebbero eliminare proprio queste tradizionali imprese familiari, che rappresentano l'Italia e la sua cultura, la sua storia e la sua tradizione. Vorrebbero annacquare il vino, magari eliminare mortadella e salumi, mandare a puttane il prosciutto e via di questo passo. Noi italiani, del resto, siamo duri a morire, troppo individualisti per le pecore europee e troppo ribelli ancor più che rivoluzionari.

C'è poco da fare. Abbiamo evitato di abbuffarci e sarà anche cosa giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, ma è indubbio che se vuoi sperimentare devi per forza di cose abbondare e noi, al contrario, questa sera non abbiamo esagerato né abbondato. Torneremo, quindi, a queste latitudini per assaggiare i primi piatti e il crudo di cui ci hanno parlato un gran bene. Nell'attesa guardiamo il prezzo, è buono, ci sta, in Versilia, con la stessa cifra, ci saremmo fermati molto prima.

Scattiamo due foto, una che riprende la famiglia al completo. Sono rigorosi e indossano le mascherine, ma li preghiamo, almeno davanti all'obiettivo del telefonino, di soprassedere. Accettano, speriamo che tutta questa storia finisca al più presto anche se abbiamo, concreto, il timore che a ottobre, con le prime influenze, si ripartirà daccapo. Vaccini o non vaccini.