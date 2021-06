Enogastronomia



E' morto Marco Pagliai, proprietario di Vipore e gestore del Caffè delle Mura nel periodo d'oro

martedì, 22 giugno 2021, 22:46

di aldo grandi

E' morto all'età di 72 anni Marco Pagliai (nella foto il primo a sinistra con gli occhiali ndr), ristoratore, proprietario di Vipore a Pieve S. Stefano e per anni, nel periodo d'oro, titolare dell'Antico Caffè delle Mura.

Chi non conosceva Marco Pagliai, anche solamente di nome, per via di quella sua passione imprenditoriale che lo aveva condotto a gestire, tra gli anni Novanta e il nuovo millennio, due dei locali più prestigiosi della città e nel periodo di massimo splendore? L'Antico Caffè delle Mura, il suo regno, dove tutta Lucca o quasi era passata crescendo e godendo della meravigliosa atmosfera che aveva saputo creare. E poi Vipore, l'oasi di pace a Pieve S. Stefano, luogo incantevole e non solo per gli innamorati, aperto ancora oggi e sempre nelle sue mani.

Marco Pagliai è deceduto oggi per via di una malattia che si trascinava da tempo. Lascia due figlie, Veronica e Valentina, un fratello Pierluigi e due sorelle, Valentina e Maria Chiara. Gli anni più belli e ricchi di pathos e vivacità sul finire del secolo scorso, hanno avuto a Lucca e in Pagliai un interprete assolutamente non di secondo piano.

Alla famiglia le condoglianze della Gazzetta di Lucca.