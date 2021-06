Enogastronomia



Frastuka, un angolo di Sicilia nel cuore di Lucca

domenica, 27 giugno 2021, 23:11

di aldo grandi

Fino a pochi mesi fa se si voleva degustare qualcosa di siciliano, l'unico posto sicuro era l'Antica Locanda dell'Angelo in via Pescheria di Vito Cipolla e Antonina Foti, di origine palermitana. Ora, invece, di angoli siciliani nel cuore di Lucca ce n'è un altro e si chiama Frastuka, in dialetto catanese pistacchio, aperto da Antonio Zingale che a Bronte, terra unica per i famosi pistacchi, è nato, cresciuto e si è anche sposato.

Il suo angolo di Sicilia ha aperto all'interno della libreria Mondadori con doppio ingresso, in via Cenami e in via Roma, una caffetteria dove il caffè costa meno che in qualunque altro bar, solo 1 euro e dieci centesimi ed è ottimo. Non solo. Abbiamo voluto provare anche il caffè con crema di pistacchio, oppure di mandorla o ancora di nocciola. Da urlo. Attenzione, non si gira il cucchiaino, ma si assapora un po' di caffè e un po' di crema che sta sul fondo del bicchiere a vetro.

Per chi ama la Sicilia e noi siamo tra questi, l'accento di Antonio è ancora più acceso di quello dell'amico Vito Cipolla, ormai lucchese a tutti gli effetti, ma anche di quello della mamma Antonina. Antonio Zingale ha scommesso molto su questo locale, convinto che a Lucca non solo si viva bene, ma si desideri anche mangiare e assaporare certe particolarità. Del resto, non esiste in città o anche in periferia un locale come questo.

La vetrina ci attira, anche perché Frastuka non è solo un bar-caffè, ma anche una pasticceria dove si preparano, al momento, i cannoli siciliani alla ricotta o alla crema di pistacchio. Assaggiatene uno e andrete fuori di testa, altro che conseguenze da Covid.

Prodotti tipici siciliani per chi vuole acquistare liquori o anche delle porcellane di Caltagirone e ci viene in mente una trasferta fantastica quando la Lucchese aveva un senso e un valore, insieme all'amico e collega Luca Tronchetti. Proprio a Caltagirone acquistammo una ceramica che ci portammo dietro in aereo.

Sul bancone ci sono due torte intonse appena fatte, una alla mandorla e una al pistacchio. Non manca, ovviamente, la frutta di Martorana di marzapane e mandorle. Vogliamo, poi, dire qualcosa sulla panna cotta al pistacchio? Ci sono, poi, le cassatelle di Agira, altro dolce tipico siciliano. Dentro alcuni vasetti, inoltre, cuori alla mandorla che invitano al peccato di gola.

Il nostro sguardo e quello di Cip(rian) si posano sugli enormi arancini di riso, non fritti, ma al forno, che si possono avere in molti modi, con pesce spada o al ragù e via dicendo. Inutile restare a guardare, è peggio di una istigazione a delinquere per chi, come noi, dovrebbe restare a dieta rigorosa.

Il bar apre la mattina alle 9 tutti i giorni e chiude la sera alle 20, la domenica la serranda si alza alle 10. Ci piace questa atmosfera dove si può sedere al tavolo o su una poltrona e comodamente prendere qualcosa da bere o da buttar giù. Il caffè, però, è davvero meritevole di assaggio e già il fatto di pagarlo un prezzo giusto e al sud, sappiamo, costa anche meno, ci fa entrare nel locale. Date retta, prendetelo con la crema di pistacchi, costo 2 euro, ma rimette di buon umore e aiuta ad affrontare meglio la giornata.

https://www.facebook.com/Bar-Frastuka-104138611663417/

Telefono: 333 422 8182

Prodotti tipici al pistacchio di Bronte

Foto Ciprian Gheorghita