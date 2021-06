Enogastronomia



'I gelati di Piero' hanno un nuovo gusto: il Gattopardo

giovedì, 3 giugno 2021, 23:59

di aldo grandi

Chi conosce Piero Pacini sa che è un uomo dotato di una delle caratteristiche più importanti e preziose che possano accompagnare la vita di una persona a tutte le latitudini e in tutti gli evi: la curiosità. I suoi 'gelati di Piero' sono una istituzione nella nostra città e lui è uomo tutto d'un pezzo che non scende mai a compromessi con quelli che sono i propri principi. Dopo aver ideato il gusto di messer Puccini e di aver conosciuto una risonanza internazionale per questo e per altre iniziative, ecco che, improvvisamente e a inizio stagione estiva, nasce un nuovo gusto il cui nome rievoca antichi splendori letterari, storici e cinematografi: il Gattopardo, dal libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa edito a inizi anni Sessanta da Feltrinelli.

Gli ingredienti? Semplice, eccoli qua: fior di latte, ricotta, scorza di arancia, crema e granella di pistacchio.

"A me - spiega Piero Pacini - da sempre piace unire arte, cultura e artigianalità e trasformarle in magnifici gusti di gelato. In questo mi dà un grande aiuto la mia adorata Caroline che è sempre avanti. Ogni decisione è sempre presa insieme. Il gusto del maestro Puccini lo scorso anno, il girone dei golosi a inizio 2021 per commemorare Dante e, oggi, il Gattopardo che nasce dopo aver visto, in Tv una sera, il capolavoro di Visconti e vedendo lo scenario politico che parte dalla nostra città e giunge fino a Roma con la famosa frase dove tutto cambi perché tutto resti com'è. Devo dire che le due prove per quest'ultimo gusto sono state divorate e sono 'scomparse' subito dalla vetrina. Un apprezzamento sia dai clienti locali sia da quei pochi turisti che hanno ricominciato a visitare Lucca soprattutto i tedeschi che hanno le ferie di Pentecoste insieme ad austriaci e svizzeri. In questi due week-end, grazie anche all'aiuto del meteo, hanno, infatti, varcato il Brennero per venire nel Bel Paese come lo definiva Wolfgang Amadeus".

Foto Ciprian Gheorghita