Enogastronomia



Intimità, entusiasmo, simpatia, qualità: questo ed altro da Lunardi's a Montecarlo

sabato, 12 giugno 2021, 09:52

Conosciamo Montecarlo da una vita e, spesso, amiamo salire in cima alla collina per gustarci, in tutti i sensi, un'atmosfera unica. Di locali dediti alla gastronomia e al buon vino ce ne sono diversi e tutti di buon livello. In queste tiepide sere di tarda primavera, inoltre, via Roma è una meraviglia con le luci che illuminano, ma non accecano né disturbano, con la gente che ama tornare a vivere, ma senza esagerare e con la sensazione che, finalmente, anche questo virus importato dalla Cina se ne sia andato, almeno fino a ottobre, in vacanza anche lui.

Ci avevano segnalato questo nuovo ristorante che, proprio in tempi pandemici due fratelli, Giovanni e Francesco Lunardi, avevano inaugurato convinti che, nella vita, non c'è un momento particolare uguale per tutti per gettarsi nella mischia, ma, più semplicemente, questo momento, quando arriva, lo si avverte ciascuno per conto proprio e importante è inseguire i propri sogni e trasformarli in obiettivi.

Così siamo saliti, in compagnia della nostra trequarti, e ci siamo seduto in piazzetta, leggermente lontani dalla strada principale e, quindi, in un'atmosfera decisamente riservata, ma non isolata, accattivante e molto, ma molto intima. E' vero, un ristorante dipende molto dal cibo che si serve in tavola e dal vino che si versa nel bicchiere, ma non si può non rilevare che, almeno per chi ha tempo da vendere e da spendere, il servizio e la qualità dell'accoglienza rappresentano elementi che allietano una serata e la rendono più godibile.

Il locale si chiama Lunardi's scritto all'inglese, con il genitivo sassone, e piace, breve, ma incisivo. E tracce di cultura anglosassone ci sono davvero se si pensa che la famiglia Lunardi proviene da un ceppo che, decenni fa, emigrò nel continente australiano in cerca di fortuna. Il capostipite si è sposato con un'altra lucchese di Montecarlo anche lei trasferitasi in Australia e sono nati ben cinque figli, quattro maschi e una femmina. Evidentemente la nostalgia di casa si è fatta sentire anche se i contatti e i viaggi oltreoceano e non solo si sono sprecati per questi ragazzi abituati a convivere con una globalizzazione che non dimentica, però, la propria identità e, infatti, adesso, tutta la famiglia è rientrata... all'ovile ossia nel centro fondato da Carlo IV.

(1 - continua)