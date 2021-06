Enogastronomia



L'Oste di Lucca si allarga e ridà vita a Corte Cenami

domenica, 27 giugno 2021, 07:51

di aldo grandi

E chi mai poteva pensare che dietro quel cancello in ferro battuto si nascondesse l'ennesima, meravigliosa sorpresa che questa città riserba, da sempre, a coloro che si addentrano nelle sue viscere? Sì, perché Corte Cenami, proprio sotto palazzo Cenami, poteva essere tutto, ma poteva anche essere meno. Poi, anche quando il cancello era aperto, si intravedeva una sorta di slargo senza arte né parte, un po' trascurato, privo di qualunque attrattiva per il visitatore che volesse conoscere questo angolo prezioso della Lucca di un tempo.

Così, quando ci siamo avvicinati per ammirare l'opera di rivitalizzazione spinta portata avanti in poco tempo da quel genio della ristorazione e del commercio che è Antonio Di Cecio affiancato dalla figlia Alessia che ne è degna erede in tutti i sensi, non credevamo ai nostri occhi. E' in questo modo che si ridà valore alla città e si consente ai turisti di gioire di un nuovo che dovrebbe avanzare e che, invece, per colpa di un covid cui non crede quasi più nessuno, è sempre più vecchio.

Sarà che a noi è una pianta che restituisce gioia estiva e voglia di mandare a quel paese mascherine o burqa che dir si voglia, ma la Bougainvillea ci fa innamorare sempre e comunque. Così, quando abbiamo visto le numerose piante che Antonio ha piazzato all'ingresso e lungo il corridoio che immette nella corte, bene, abbiamo applaudito e davvero riteniamo che il sindaco in primis con la sua corte dovrebbero venire a ringraziare quegli imprenditori che ancora sono capaci di investire in questa città in questo modo.

"Ho voluto scommettere anche se c'è stato il covid - spiega Di Cecio - In fondo questa pandemia ci ha costretti a riflettere durante i mesi passati a stare con la saracinesca abbassata. E ora che abbiamo riaperto e prima che ci chiudano nuovamente, bisognava essere disposti a rischiare e a tentare di fare il massimo per attrarre i turisti e gli stessi lucchesi. E così ho voluto fare. Ho cercato di correre in un paese dove tutti a stento cercano di camminare. A proposito di camminare, sto cercando e credo di non essere l'unico, sette camerieri professionisti, ma non se ne trovano, tutti a casa con il reddito di cittadinanza che si guardano bene dal voler perdere. Grazie al Governo per tutto questo e per la lezione che insegna ai giovani".

Ci sediamo, noi e l'infaticabile Cip(rian) al tavolo proprio al centro della corte e di fronte alla Tv, un mega schermo su cui si può ammirare la partita dell'Italia con l'Austria. La televisione è piazzata su una grossa botte che fa molto pittoresco. Anche questo montato in due giorni. Qui non si frigge con l'acqua.