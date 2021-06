'Luccabiodinamica': in tavola i prodotti tipici delle campagne lucchesi

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 21 giugno 2021, 23:49

Venerdì sera in via Carlo Meyer 37 a Livorno, cento metri dalla passeggiata e dal mare, duecento dalla terrazza Ciano. Seduti all'aria aperta in una città dalla quale ci sentiamo, inevitabilmente, attratti

giovedì, 17 giugno 2021, 20:20

Dopo l'ennesimo lockdown anche Paolino Luporini con il suo la Tosca di Gignano di Brancoli, apre i battenti la sera con le sue specialità e i suoi prezzi imbattibili

mercoledì, 16 giugno 2021, 10:33

Grande appuntamento venerdì 18 giugno dalle 19 fino alle 24 in via Anfiteatro al bar St. Bartholomeo con le tapas spagnole annaffiate dai vini e dallo champagne dell'enoteca Santa Maria di Fucecchio

domenica, 13 giugno 2021, 10:58

In napoletano Vàsame vuol dire Baciami ed effettivamente la pizzeria appena nata in Passeggiata a Viareggio è quanto di meglio si possa assaggiare del piatto italiano più conosciuto al mondo insieme agli spaghetti

sabato, 12 giugno 2021, 09:52

Ha aperto un mese fa, nella piazzetta centrale del paese, location riservata e, allo stesso tempo, accarezzata dalla luce e dal vento: un ristorante con un'enoteca straordinaria e una cucina legata al mondo contadino, ma rivisitato in chiave fresca e giovanile

mercoledì, 9 giugno 2021, 13:07

Da venerdì a domenica, piazza Duomo e il chiostro di Sant'Agostino tornano ad essere vissute al meglio: 60 aziende italiane specializzate nell'enogastronomia si riuniranno per dar vita a un evento come non si vedeva ormai da troppo tempo. Stand, degustazioni, assaggi e tanta voglia di stare insieme