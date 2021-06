Enogastronomia



Maestrod'olio non è mai, ma non per colpa sua, profeta in patria: Pietrasanta apre le porte a Fausto Borella

mercoledì, 9 giugno 2021, 13:07

di chiara bernardini

Dopo un anno di attese, dopo un anno di incertezze, Pietrasanta si espone come apripista per la ripartenza con una stagione ricca di eventi. Il conto alla rovescia è quasi finito e l'11 giugno nella cittadina versiliese arriva finalmente l'estate, intesa non solo come stagione, ma come rinascita.

Da venerdì a domenica, piazza Duomo e il chiostro di Sant'Agostino tornano ad essere vissute al meglio: 60 aziende italiane specializzate nell'enogastronomia si riuniranno per dar vita a un evento come non si vedeva ormai da troppo tempo. Stand, degustazioni, assaggi e tanta voglia di stare insieme, seppur in totale sicurezza e in maniera contingentata.

Tutto questo è Maestrod'olio: "Sarà la mostra delle eccellenze. Sarà il primo vero evento in presenza dopo lo scoppio della pandemia. Una data da ricordare - incalza il maestro dell'Accademia, da cui l'evento prende il nome, Fausto Borella, capofila dell'organizzazione - Non si tratta esclusivamente di un fattore culinario, ma soprattutto culturale e Pietrasanta in questo è la capitale. Oltre all'aspetto alimentare saranno esposte 25 sculture dell'artista Giuseppe Carta, la più grande, un'oliva di cinque metri, sarà posizionata in piazza Duomo già domani mattina. L'ingresso è gratuito e controlleremo che nel chiostro non venga superata la capienza massima".

Borella è vincitore del bando triennale emanato dal comune nell'ambito dell'enogastronomia e alla prima visita della Piccola Atene se ne innamora: "Qui mi hanno spalancato le porte, sono molto soddisfatto di come l'amministrazione dia spazio a determinati aspetti culturali. Per fare un esempio, in quest'occasione non si parlerà solo di cibo, ma di arte arte, fotografia e scultura - spiega - Ci saranno artigiani del gusto, una ditta importantissima di champagne e caviale allevato in Italia e verrà dato spazio a un premio fotografico. Non nego che mi piacerebbe che anche la mia città, Lucca, puntasse su progetti qualitativi, anche perché sono certo nel guadagno che protrerebbe. Se pensiamo che per questo weekend ci sono state, ad oggi, 450 prenotazioni è facile intuire come la città ne possa giovare. Aspetteremo comunque tempi migliori e oggi sono felice di essere qui".

Al bando le polemiche, a favore dell'allegria, Pietrasanta torna in pista, pronta per essere ancora il grande punto d'attrazione che è sempre stata.