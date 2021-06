Enogastronomia



Paolino riapre e non molla: avanti con pizze, carne della Garfagnana e tanta simpatia

giovedì, 17 giugno 2021, 20:20

Ormai gli vogliamo bene come ad un fratello. Lui, sempre sul pezzo, ogni tanto mogio mogio durante i tempi recenti di lockdown più o meno spinto, ma mai domo, mai preso dalla paura di dover mettere un punto alla sua attività di ristoratore. Così è, se vi pare, Paolino Luporini, che gestisce con passione la sua Tosca a Gignano di Brancoli, sulle colline della Brancoleria che per raggiungerla ci vuole un po' di tempo e un po' di pazienza, ma che, una volta in cima, sa regalare un panorama mozzafiato, un bel fresco che di questi tempi non guasta, e del buon cibo a cominciare dalle pizze, sottilissime e che vanno giù in un battibaleno.

Noi abbiamo ripreso la nostra salita verso la Tosca, perché la carne della Garfagnana, su prenotazione, che cucina Paolino merita un assaggio così come la carne che serve quotidianamente. Per non parlare dei tordelli e della carbonara di tonno, un must quest'ultimo che non ci lasciamo sfuggire. Cucina semplice, è bene dirlo a chi dovesse venire aspettandosi chissà cosa. Qui non c'è gourmet che tenga, non ci sono piatti francesi o ricercati, qui si mangia robusto e digerisce facile. E si spende il giusto, una pizza sette euro, alla portata di tutti.

Paolino Luporini è un amico che non tradisce mai: "Anche questa volta abbiamo resistito e siamo nuovamente qui".

Aperto tutti i giorni la sera salvo il martedì giorno di chiusura. Sabato e domenica aperti anche a pranzo, ma il sabato solo su prenotazione.

Che aggiungere? Provate a recarvi lassù e non ve ne pentirete. Lontani dai problemi e dal caos.

Prenotazioni al 320-9033186

Foto Ciprian Gheorghita