Enogastronomia



Corner Sushi alla Conad di viale Einaudi: appena aperto ed è già un successo

martedì, 27 luglio 2021, 16:09

Ha aperto questa mattina il nuovo Corner Sushi presso la Conad di via Einaudi: "Sono Roberto Tony, socio Conad che gestisce il punto vendita di Lucca ad Einaudi. Nella provincia di Lucca, invece, gestiamo, con la mia azienda, il punto vendita Gallicano e quello ad Altopascio, senza dimenticarne altri nella provincia di Pistoia".

"Abbiamo intrapreso questa nuova esperienza con ‘Sushi Daily’ - continua con il gestore - società specializzata in sushi e tutto ciò che comporta la gamma delle preparazioni orientali. All’interno di questa società ci sono persone preparate e competenti, proprio per diventare specialisti nei prodotti asiatici quali sushi, sashimi e così via. La collaborazione con Conad è partita nel 2015, proprio oggi abbiamo aperto a Lucca, verso i primi di settembre ci sarà l’inaugurazione per la zona di Altopascio ed entro fine anno al punto vendita di Gallicano. Tutto questo è un’estensione rispetto alla normale proposta che possiamo trovare all’interno dei supermercati della quale potranno godere sia i giovani che già conoscono il prodotto, sia chi non lo ha mai provato. Si tratta di prodotti freschissimi, lavorati e consumati in giornata, dato che la freschezza è la prima caratteristica che vogliamo ci rappresenti. Ci sono professionisti che, mensilmente, continueranno a fare corsi di formazione e di aggiornamenti; inoltre, volendo, ci sarà anche la possibilità di prenotare il nostro prodotto in modo da poterlo ritirare direttamente presso il punto vendita in questione e gustarselo ovunque si voglia. Abbiamo, chiaramente, dei contatti telefonici messi a disposizione per qualsiasi evenienza ed anche il cellulare dello chef: 3926721831. Sarà possibile anche rivolgersi direttamente al contatto telefonico del supermercato in questione che, nel caso di Lucca via Einaudi, è: 0583512008. Nel punto vendita di via Einaudi sarà possibile consumare il prodotto anche nella piccola area riservata alla ristorazione, collocata sia all’interno che all’esterno del punto vendita stesso, semplificando, soprattutto, la pausa pranzo di molte persone che ci sceglieranno".

Foto Ciprien Gheorghita