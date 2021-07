La delegazione di Lucca dell'Accademia Italiana della Cucina compie 60 anni

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 19 luglio 2021, 18:37

E' conosciuto, anche, come Seven Apples, un luogo che, in Versilia e non solo, è una istituzione da sempre con la sua discoteca che ha fatto furore sin dalla sua nascita: è il bagno Peninsula a Marina di Pietrasanta

lunedì, 19 luglio 2021, 04:33

All'inizio è stata una sfida, oggi, a distanza di appena un mese, una trovata geniale: aver rivitalizzato e restituito bellezza e vitalità a uno degli angoli meno conosciuti di Lucca

domenica, 18 luglio 2021, 23:39

Gira che ti rigira Paolino bello: eccoci qua, dopo tanto girovagare per ristoranti, alla Tosca con vista mozzafiato su Lucca. Pizze di tutti i tipi, c'è anche la Marcello in onore di Bertocchini presidente della Fondazione Carilucca

venerdì, 16 luglio 2021, 09:32

Sabato 17 luglio, dalle 18 in poi, musica anni Ottanta e Novanta con dee-jay Stiv Tirella in piazza Bernardini, evento organizzato, come di consueto, da Filippo Giambastiani del bar-caffè Tessieri

venerdì, 16 luglio 2021, 09:12

Una nuova apertura porterà il centro di Porcari al suo pieno splendore. Si conclude un iter lungo e delicato che vede la cessione del locale storico "Giannotti" ai nuovi proprietari, Carlotta e Francesco Toschi, già titolari dell'omonima pasticceria

venerdì, 16 luglio 2021, 09:12

Ancora una iniziativa gastronomica al ristorante-pizzeria-pasticceria-bar Dhea di viale Luporini a S. Anna. Sabina Alberti una ne pensa e cento ne fa