La novità di Sabina Alberti alla Dhea: "Una Margherita in omaggio a chi ordina due pizze"

venerdì, 16 luglio 2021, 09:32

Sabato 17 luglio, dalle 18 in poi, musica anni Ottanta e Novanta con dee-jay Stiv Tirella in piazza Bernardini, evento organizzato, come di consueto, da Filippo Giambastiani del bar-caffè Tessieri

giovedì, 15 luglio 2021, 08:53

Una cena romantica a due passi dal mare? Bene, da Alex in via Versilia, alla corte di Simone Pancetti splendido padrone di casa

lunedì, 12 luglio 2021, 22:25

Un Cosentino, se guardi bene, c'è sempre e non può mancare quando si parla di ristorazione e nuove scommesse: questa volta, alla guida di InPasti, la pizzeria sfiziosa, croccante e digeribilissima in via delle Tagliate, c'è, oltre a Cristian Francesconi e Corrado Pacini anche il giovane Lorenzo

domenica, 11 luglio 2021, 00:15

Non solo in via e in corte Cenami. Un altro Oste di Lucca, il primo e per lungo il tempo il solo, è nel cuore del Fillungo e a visitarlo, in questi giorni, dal calciatore Daniele Rugani a Giorgio Panariello

sabato, 10 luglio 2021, 11:41

Nell'angolo di Sicilia di Antonio e Alessandro Zingale, il bar-caffè all'interno della libreria Edison, un latte di mandorla strepitoso e i pistacchi doc del paese che sorge alle pendici occidentali dell'Etna

sabato, 10 luglio 2021, 09:54

Una tentazione? Qualcosa di più, ma, soprattutto, irresistibile: prodotti e piatti d'eccellenza che impediscono ad un essere umano di poter rinunciare ai propri... istinti fagici