No Paolino no pizza: a Gignano di Brancoli forever

domenica, 18 luglio 2021, 23:39

di aldo grandi

E' una vita che mangiamo la pizza da Paolino Luporini alla Tosca di Gignano di Brancoli in Brancoleria. Un posto in culo al mondo dove si arriva al termine di una lunga serie di tornanti, ma che non ti delude mai. Le pizze di Paolino sono leggerissime, conditissime e vanno giù che nemmeno te ne accorgi. Così, scorrendo il menu ci accorgiamo che ce ne sono diverse con nomi di persona tra cui, appunto, una Paolo, una Kati, una Marcello e tanti altrki. Kati, non ci sono dubbi, è la principessa del locale, colei che corre come un treno da un tavolo all'altro e regala un sorriso a tutti senza mai mostrare stanchezza né sgarbo. La pizza Paolo è riferita al titolare della Tosca, quel Paolo Luporini che, ormai, è divenuto un mito a tutti gli effetti. La ordiniamo per la prima volta e azz... se è buona, piccante a bestia. Come ci piace. E c'è anche la Marcello (Bertocchini). Sì, incredibile, ma vero, a queste latitudini capita spesso il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con amici o in famiglia e ognuno ha il suo nome su una pizza. Non abbiamo assaggiato la Marcello, ma promettiamo di rifarci appena possibile. Chissà che sapore deve avere e con quali ingredienti è preparata...

Tanta gente di domenica sera, l'atmosfera, dopo mesi di malinconia è nuovamente euforica, il cielo è stellato e la temperatura quassù è particolarmente fresca e godibile.

Arrivano le pizze e sono una meglio dell'altra. Il forno a legno di Paolino fa le meraviglie e lavora come un treno senza soste. La focaccia col prosciutto crudo, poi, è un must d'apertura. Ci mancava il Paolino e ci mancava la Tosca anche se abbiamo piazzato le nostre chiappe su parecchie sedie di altrettanti ottimi locali. Ci è mancato Paolino perché qui si respira aria di casa, qui la gente ha ancora una sua dimensione vera e, magari, anche un po' sofferta, ma mai falsa o deformata dal tentativo di voler apparire per quello che non si è o non si ha.

Grande Paolino che non ha mai mollato nonostante i periodi di crisi personale e non soltanto. Gli vogliamo bene perché di Paolino in questo Paese ce ne sono parecchi e tutti insieme costituiscono una buona fetta della nostra tradizione e del nostro modo di essere italiani pur con tutti i limiti e i difetti.

Possiamo andare ovunque, frequentare posti chiccosi e degustare tutte le nuovelle cuisine di questo pianeta, ma sempre torneremmo a Gignano di Brancoli. Noi siamo anche quel che siamo sempre stati. Orgogliosi di essere italiani, orgogliosi di vivere a queste latitudini.

Foto Ciprian Gheorghita

Ristorante Da Tosca

Via Pieve di Brancoli, 6179,

55100 Gignano di Brancoli

Telefono: 320 903 3186