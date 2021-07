Peck apre al Forte, una istigazione a commettere un... peccato di gola

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 5 luglio 2021, 08:59

A Tre Cancelli, sulla via per Camaiore, riparte alla grande il ristorante In Cantina voluto da Michele Tambellini: un'oasi di pace, una cucina che non sbaglia un colpo e la simpatia di uno staff che rende la visita un piacere e non solo per il palato

mercoledì, 30 giugno 2021, 21:52

In un'era, almeno momentaneamente, post-Covid, potevano mancare all'appello della ripartenza proprio loro, i ristoratori per antonomasia della cucina lucchese? Ecco la nuova avventura

domenica, 27 giugno 2021, 23:11

Ha aperto all'interno della libreria Mondadori in via Cenami il bar-caffè Frastuka, che in dialetto catanese sta per pistacchio. Qui si degustano le prelibatezze isolane, dagli arancini al forno (non fritti) ai cannoli ripieni di ricotta alle cassatelle di Agira

domenica, 27 giugno 2021, 07:51

Così si fa. Un angolo di Lucca che sembrava scomparso, restituito a nuova vita grazie all'intraprendenza e alla passione di Antonio Di Cecio che lo ha 'arredato' in pochi giorni offrendolo alla vista di turisti e lucchesi

giovedì, 24 giugno 2021, 17:59

Lo fa con due appuntamenti di teatro comico. Il primo domenica 27 giugno 2021 alle 21,30 a La Salana, ostello sulla Via Francigena. La Compagnia Golden Show presenta “Gaia”

giovedì, 24 giugno 2021, 09:56

Sabina Alberti ha aperto il Caffè Dhea in viale Gaetano Luporini un anno e mezzo fa, ma soltanto da poco la bella e ampia cucina del locale ha aperto i battenti per la ristorazione diurna, ma, soprattutto, serale