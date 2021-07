Enogastronomia



Peck, un coraggio da... Leone

sabato, 10 luglio 2021, 09:54

di aldo grandi

Cosa vuoi dire davanti ad una gastronomia in vetrina che non soltanto ti stimola le papille gustative già in fermento al solo vedere, ma ti spinge a rinunciare ad ogni proposito virtuoso? Nulla. Niente di niente. Unica risposta, cedere e mettere da parte i sensi di colpa mai così in utili come in questo caso.

Sì, perché trovarsi di fronte alle leccornie del nuovissimo locale aperto in piazza Guglielmo Marconi a Forte dei Marmi da Leone Marzotto, rappresenta una tentazione così forte e irresistibile alla quale è un piacere, una carezza e un godimento estremo lasciarsi andare.

In tempi di pandemia e di lockdown più o meno spinto e più o meno mascherato, tuffarsi in una impresa commerciale come questa ha avuto senza dubbio bisogno di un coraggio da Leone e chi, meglio di lui, al secolo Leone Marzotto, avrebbe potuto farlo? Figlio di Pietro Marzotto, genio dell'industria e dell'imprenditoria nazionale oltreché amante del buongusto e delle belle cose a cominciare da quelle in tavola, Leone, 34 anni e un passato da avvocato stancatosi presto della quotidianità per le aule del trib unale di Milano, ha scelto di dedicare la propria passione professionale alla enogastronomia.

E, dopo che il padre aveva acquistato lo storico Peck di Milano in via Spadari, a un passo dal Duomo, ha pensato bene di raddoppiare proprio in questo non facile 2021 aprendo un negozio splendido e ricco di fascino nel cuore della Versilia, a Forte dei Marmi, giusto fronte mare o quasi, in un paradiso paesaggistico che tutto il mondo ci invidia.

Leone Marzotto, sposato e con due figli, è una bella persona. Punto e basta. Elegante nei modi e nel vestire, misurato nelle parole e assolutamente riservato per quanto concerne il privato, ha avuto un bel coraggio, perché non è da tutti fare investimenti a questo livello in un settore, quello enogastronomico e turistico che, indubbiamente, negli ultimi due anni ha preso un bel po' di pesci in faccia. Lui, però, non ha mai smesso di credere a quel made in Italy che la sua famiglia ha portato in giro per il mondo grazie al tessile e alla moda e che adesso uno dei suoi rampolli sta cercando di estendere anche nel settore principe della tradizione di questo meraviglioso Paese.

Leone Marzotto si dividerà tra Milano e Forte dei Marmi durante l'anno, ma adesso, in estate, ha deciso con la famiglia di scendere sulla costa e di sostare tutta la stagione al mare così da poter stare accanto alla sua nuovissima creatura. Creatura che vive, sicuramente, di luce propria e non ha bisogno di alcuna luce riflessa tanto è lo spettacolo che si apre agli occhi del visitatore. C'è di tutto, ma anche di più in questa sorta di paradiso molto terrestre legato ai n ostri peccati di gola.

Alle pareti, intanto, una rassegna di vini e liquori semplicemente meravigliosa. Dai vini francesi e allo champagne ai rossi di Bolgheri e al resto dei più famosi nettari italiani. C'è un Sassicaia che ti colpisce per il prezzo, soprattutto, non alla portata di tutti, ma sicuramente in grado di essere apprezzato da tutti: 700 euro, una cifra che è riportata su ogni etichetta appositamente appesa alla bottiglia proprio per far sapere al cliente il costo senza dovere, ogni volta, chiedere informazioni. Ottima scelta che paga e molto. In un mondo dove le certezze svaniscono dalla sera alla mattina. è bello sapere subito quel che c'è di... concreto.

In una bellissima vetrina all'interno del negozio, il caviale Beluga, un must per palati e portafogli d'eccellenza: 600 euro la confezione da 50 grammi, 1200 euro quella da 100. Nella vetrina esterna, bellissimo l'arredo e la scenografia degli ambienti, ci sono confezioni di caviale ad hoc preparate dalla stessa gastronomia milanese che ha il suo forte nel dare ai clienti una produzione assolutamente originale e di elevatissima qualità.

Ma ciò che colpisce come un fascio di luce improvviso sparato in mezzo agli occhi è la gastronomia Peck, una favola, una ventata di tentazioni alle quali ribellarsi è come rinunciare a vivere. Per andarci e fissare lo sguardo sulle singole pietanze, sostiamo di fronte all'angolo dei formaggi: fantastico. Date un'occhiata a quelli di capra, strepitosi, ma anche il gorgonzola piccante, il Roquefort, lo Stilton (non Geronimo eh...). E vogliamo dire qualcosa del Parmigiano Reggiano stagionato 24 e 36 mesi piazzato in bella vista come a voler dire ehi, ragazzi, prima di tutti ci sono sempre io.

Alla Peck meneghina gli avventori sono quasi convinti, tanto sono buoni, che le melanzane alla parmigiana, il vitello tonnato e le lasagne al ragù siano piatti tipici milanesi. Errore ovviamente, ma è indubbio che la bontà dimostra che la geografia gastronomica, a volte, non conosce confini. Anche al Forte queste delizie fanno impazzire. A Milano si può mangiare al tavolo mentre qui al Forte, almeno per quest'anno, ancora no: si può solo ordinare e portare via. Nelle pirofile di ceramica messe parallele e in bella vista dietro il vetro, restiamo colpiti dalle aragostelle in salsa cocktail e ci torna in mente l'inebriante cocktail di gamberi dell'Harry's Bar sul lungarno a Firenze. Poi le uova di quaglia in salsa Ceasar. E le aragoste? Un pollo al curry invitante, crèpes ripiene e consistenti, insalata di polpo, cozze da far venire una voglia irresistibile...

Dietro il bancone lo staff di Peck è di una professionalità impareggiabile. C'è modo e modo di fare il proprio mestiere, ma l'unico modo che noi conosciamo è quello di farlo nel migliore dei modi. C'è sul bancone Joselito, il prosciutto Pata Negra dichiarato senza dubbi il miglior prosciutto al mondo, costo 26 euro l'etto, 260 euro al chilo: e chissenefrega, una volta nella vita ci sta di fare una pazzia.

Lo assaggiamo, si scioglie in bocca, più buono il grasso del magro, una delizia con tutto il rispetto per il nostro S. Daniele che, a pensarci bene, costa un decimo o poco più del cugino spagnolo. Leone Marzotto conosce bene la famiglia che produce, da sempre, questo prodotto più unico che raro e ci racconta la sua storia.

Leone Marzotto è, nella sua semplicità, aristocratico in tutto: così come quando sale sulla scaletta, afferra un panettone rigorosamente made in Milan, lo porta da basso e ce lo mostra con orgoglio. A Milano il panettone, quello vero e quello buono, è un dolce da 365 giorni l'anno, non solo a Natale come fanno le produzioni in serie delle multinazionali alimentari.

A essere sinceri e anche brutali, se potessimo chiuderemmo il locale a chiave impedendo ogni accesso e ci metteremmo a soddisfare i nostri peggiori - o migliori - istinti fagici, assaggiando tutto senza tralasciare niente e consapevoli che dovremmo restare barricati a lungo per poter degustare in santa pace queste meraviglie.

Leone Marzotto ha avuto coraggio, questo sì, un coraggio, appunto, da Leone nell'aprire e investire denaro in tempi in cui tutti o quasi attendono come poppanti dalle mammelle materne, gli aiuti europei o degli altri organismi sovranazionali ché quelli nazionali, ormai, non esistono più. Noi glielo riconosciamo e ci auguriamo che la fortuna arrida a questo giovane italiano che ha preferito, a nostro avviso con acume e vista lunga, la qualitò di una vita dietro i... fornelli si fa per dire, piuttosto che a correre nei corridoi delle procure di questo, ormai, sempre più disgraziato paese.

Un enorme, elefantiaco in bocca al lupo.