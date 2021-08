Enogastronomia



29 agosto: Gelinaz! Shuffle torna a Lucca grazie ai ragazzi del ristorante Giglio

venerdì, 27 agosto 2021, 23:30

Gelinaz! The Grand Shuffle torna a Lucca, il 29 agosto, con un evento epico organizzato dai ragazzi del Ristorante Giglio presso Tenuta di Valgiano.

Ma che cos’è Gelinaz? Gelinaz è un collettivo di oltre un centinaio di cuochi a livello mondiale manovrato in modo folle e geniale da Andrea Petrini, uno dei più grandi giornalisti gastronomici e noto food talent scout. Gelinaz! propone performance culinarie e artistiche senza eguali in giro per il mondo con l’obiettivo di spingere i cuochi al di fuori dalla propria comfort zone e di offrire esperienze multisensoriali.

Tutto è nato nel 2005 quando Fulvio Pierangelini (all’epoca chef del Gambero Rosso di San

Vincenzo), invitato controvoglia all’ennesimo congresso di cucina, disse a Petrini “O non vado o trovo un’idea per andarci”. Andrea colse la palla al balzo e gli propose di presentarsi all’evento assieme ad altri cuochi, tra cui Massimo Bottura, Andoni Luis Aduriz e Davide Scabin. Fulvio si lamentava spesso di essere copiato, per questo Andrea pensò di estremizzare il concetto di plagio e di far remixare i suoi piatti da altri colleghi, un po’ come si fa con un pezzo musicale. Il nome Gelinaz! nasce dalla fusione tra Pierangelini e Gorillaz, la band-collettivo che ha come unico perno Damon Albarn e tanti musicisti che gli ruotano attorno sperimentando diversi generi musicali.

Le versioni si susseguono fino ad arrivare all’edizione 2020/2021 chiamata “The Grand Gelinaz! Shuffle – Stay in Tour – Silent Voices” in omaggio ai cuochi che sono stati colpiti dalla crisi economica mondiale causa pandemia e hanno dovuto chiudere i loro ristoranti. Sono infatti i loro menu – e loro “matrici” (le ricette) – a esser sottoposti al sistema di estrazione a sorte e a viaggiare in giro per il mondo per esser remixati da gruppi di colleghi riuniti in location strategiche.

I ragazzi del Ristorante Giglio di Lucca sono stati scelti per ospitare una delle due venue italiane, che si terrà in contemporanea alle altre nel resto del mondo. L’evento si terrà a Tenuta di Valgiano, tra gli chef partecipanti ci saranno Mauro Colagreco, Carlo Cracco, Riccardo Camanini, Karime Lopez, Takahiko Kondo, Agostino Iacobucci, Chiara Pavan, Francesco Brutto, Lorenzo Lunghi, affiancati da artisti e musicisti di spessore. I biglietti – limitatissimi – sono in vendita sul sito www.ristorantegiglio.com dal 16 luglio alle ore 12.