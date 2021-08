Enogastronomia



99 turisti tutti da Dhea, con o senza Green pass, per assaggiare il menu alla lucchese

martedì, 24 agosto 2021, 08:32

La telefonata è arrivata improvvisa a metà mattina. Da un ente pubblico la richiesta se si potevano ospitare 99 turisti su due bus provenienti da Treviso e da Venezia. Pranzo per tutti ovviamente e, soprattutto, alla lucchese per far conoscere le specialità del territorio.

Sabina Alberti proprietaria di Dhea, ristorante, caffè e pasticceria, non ci ha pensato due volte e si è organizzata. Così, nell'ampio spazio all'aperto di via Luporini e, per chi aveva il Green Pass, nel locale taverna, ecco apparecchiato per tutti con tanto di menu appositamente studiato sul momento con attenzione a eventuali soggetti allergici o con particolari richieste.

"E' stata una bella prova - ha commentato Sabrina - ma un successo in tutti i sensi e una grande soddisfazione per noi che ci siamo dati da fare per far assaggiare a questi turisti i nostri piatti. Abbiamo cominciato con un assaggio di salumi e formaggi con crostini e panzanella per passare, poi, ai primi con tordelli al ragù e pasta alla boscaiola. Quindi il secondo con le rovelline alla lucchese. Importante è essere riusciti ad accontentare questa comitiva che aveva assolutamente bisogno di trovare un posto dove fosse possibile far coesistere sia chi aveva il Green pass sia chi non lo aveva e qui da noi c'è spazio sufficiente".

Dhea

Via Luporini, 144

Sant'Anna Lucca

TEL. 0583 1380686